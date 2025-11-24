曾為懷孕停工1年無果！舒淇考慮領養　馮德倫贊同「全以妻優先」

記者張筱涵／綜合報導

香港男星馮德倫近日出席活動，被問到太太舒淇先前透露曾停工一年為備孕做調養，但最後仍沒有好消息。他表示自己當時人在大陸拍攝，是回到香港後才從同事口中得知相關內容。

▲舒淇和馮德倫結婚9年。（圖／翻攝自IG）



據《星島頭條》報導，馮德倫談到生小孩議題時坦言，如今世界動盪，很多人不願意生，但他笑說如果大家都不生，「人類會滅亡」，認為若有能力仍希望能「出一份力」。舒淇先前提到曾考慮領養，他也態度開明，直言：「怎麼會不接受呢？所有事情都是她說了算。」被問到是否仍在努力做人，他則幽默回應：「領養就不用那麼努力。」

據《東網》報導，馮德倫也談到舒淇首次執導的作品《女孩》，大讚作品非常成熟，形容她是具備深厚底蘊的「演員導演」。外界提到舒淇曾說自己被老公質疑能力，他立即否認，強調絕對沒有，至於票房沒有如預期亮眼，他認為文藝、藝術類作品本就不能以票房衡量，如今已在國際拿獎，已屬成功。

活動上，馮德倫也分享興趣，透露從小收藏球員卡，但因當年買的多是最受歡迎的球星，如今價值不高，他笑稱自己收藏完全是興趣不是投資。被問到舒淇會不會反對，他說：「怎麼會？一張卡很小很省空間。」還補充舒淇比較喜歡收藏公仔，夫妻興趣不同互不干涉。