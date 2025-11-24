郁方尪阿布達比出差腹痛！　求助AI揪盲腸炎「緊急開刀保命」

記者張筱涵／綜合報導

郁方23日驚吐家中突發狀況，透露老公近期獨自前往杜拜與阿布達比出差，途中突然出現腹部不適。起初他向國內外多名醫師詢問，普遍得到「可能只是腸胃炎」的回覆，但仍覺得症狀不尋常，於是嘗試以AI工具ChatGPT協助詢問，結果得到「高度可能為盲腸炎」的判斷，讓他提高警覺並立即前往就近醫療院所檢查。

▲郁方拜拜感謝神明保佑丈夫平安。（圖／翻攝自FACEBOOK／好門媳婦的秘密生活郁小方）



所幸郁方丈夫下榻飯店旁正是當地評價極高的醫院，進一步檢查後確診為嚴重腫大的盲腸炎，醫師也立刻安排緊急手術，當時他原訂幾小時後便要搭機返國，若在飛機上病情惡化，後果恐不堪設想。郁方也在文中坦言，想到可能發生的意外讓她不寒而慄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

更讓郁方既怒又心疼的是，丈夫竟在手術完成、確認安全無虞後才通知：「說是怕我擔心，到底⋯⋯⋯⋯真的非常感謝老天爺、陳家祖先一直都有在關照我們，也必須來湧蓮寺，謝謝觀世音菩薩的照顧。」最後更寫下「AI時代拯救老爺」、「會不會是台灣史上第一人在阿布達比開盲腸炎的」。

※提醒：若出現腹痛、發燒等身體不適，仍應及早就醫檢查，不宜僅依賴線上資訊自行判斷，以免延誤治療時機。