NanaQ列「不拜金女清單」掀論戰！　省1錢網傻眼：第一次看到

近日有一對情侶因買了365元的鹹酥雞吃不完，女方被男友罵是「拜金女」，還列出「拜金女清單」，掀起網友熱烈討論。對此，以「極簡主義」爆紅的網紅NanaQ，21日在社群列出自己的「2025不拜金女」清單，引發網友兩極看法。

▲NanaQ以「極簡主義」走紅。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

NanaQ表示，自己沒有信用卡、不買保養品化妝品，連保險都沒買，「剪頭髮100，不染頭髮、燙頭髮；星巴克內用第二杯半價，當然要喝兩杯；買蝦皮不湊免運，只買需要的。」此外，包包、錢包也都是用購物袋、收納袋，連吃迴轉壽司也只吃四盤。

NanaQ也特別補充說：「我沒有說我是標準喔。」強調「拜金跟賺多賺少沒什麼關係」，她認為，花錢是一個人的生活方式，「你不用像其他人一樣總是出手闊氣，只要經濟獨立，就算花少少的錢也能活得有底氣。」

▲NanaQ分享自己的「不敗金清單」。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

對於NanaQ的不敗金清單，有網友驚訝表示「我一直覺得沒有信用卡這件事很不可思議」、「爭鮮四盤太厲害，真羨慕小食量」，也有人質疑說「第一次看到有人把保險列為拜金之一」、「喜歡節省很好，但是為什麼用『不拜金』來形容自己」、「想強調自己不拜金沒問題，但至少要弄清楚什麼叫拜金、什麼叫風險，不然整段看起來真的很荒謬」。

▲NanaQ補充留言。（圖／翻攝自Threads／nanaq1111）

