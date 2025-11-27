11月27日星座運勢／獅子愛要說出口！天蠍感受到溫暖「幸運粉紅加持」
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：抱持耐心和諧
感情：平靜安穩日常
財運：提高投資效益
幸運色：紅色
貴人：處女
小人：巨蟹
雙子座 ♊
工作：客戶溝通良好
感情：瞭解支持對方
財運：切莫要求完美
幸運色：棕色
貴人：牡羊
小人：水瓶
天秤座 ♎
工作：抱持進步動力
感情：修身自我脾氣
財運：分享朋友好運
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：天蠍
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：強大品牌形象
感情：戀情甜美纏綿
財運：關注市場政策
幸運色：綠色
貴人：天蠍
小人：牡羊
金牛座 ♉
工作：工作機會增加
感情：培養良好互動
財運：創造價值提案
幸運色：紅色
貴人：雙子
小人：獅子
處女座 ♍
工作：求職順便錄取
感情：桃花出現曙光
財運：加強資產管理
幸運色：灰色
貴人：巨蟹
小人：雙子
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：找到理想目標
感情：細節溫暖心扉
財運：規避不明風險
幸運色：棕色
貴人：雙魚
小人：天秤
天蠍座 ♏
工作：順利擺脫混亂
感情：感受愛情溫暖
財運：把握市場機會
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：雙魚
雙魚座 ♓
工作：工作氣氛愉快
感情：欣賞對方文化
財運：休息再次出發
幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：射手
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：切中問題要害
感情：善於人際交際
財運：謹慎資金投資
幸運色：黃色
貴人：射手
小人：金牛
獅子座 ♌
工作：求才門路增多
感情：適時表達愛意
財運：及時調整策略
幸運色：金色
貴人：天秤
小人：魔羯
射手座 ♐
工作：合約順利談成
感情：表現頗有風度
財運：建立良好供應
幸運色：橘色
貴人：魔羯
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
