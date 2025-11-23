ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
為《你旁觀的罪》瘦到36kg！　李瑜美「用身體訴說家暴現實」

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員李瑜美因《魷魚遊戲》和《殭屍校園》打開國際知名度，這次接下新作《你旁觀的罪》，接受韓媒《sisajournal》訪問時透露，為了角色將體重減到僅剩36公斤，而她這麼做，只為了讓家暴受害者「熙秀」看起來像是一個真實活過、被折磨過的女人。

▲▼你旁觀的罪。（圖／翻攝自韓網）

▲《你旁觀的罪》由全昭霓、李瑜美、張昇造、李茂生主演。（圖／翻攝自韓網）

李瑜美用極端方式表演，但她說：「這不是犧牲，而是我對角色的責任。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

李瑜美不是一夜之間的新人，而是苦等十年的被看見。許多人以為李瑜美是《魷魚遊戲》突然爆紅的新人，但其實，她從2009年就開始演戲，穿梭於獨立電影和小成本作品，累積了十年以上的底蘊。對她而言，《你旁觀的罪》不是證明自己，而是延續她一直以來的信念：「角色必須活成一個人，而不是一個表演。」

36公斤的身體，是家暴的重量

在《你旁觀的罪》中，李瑜美飾演深陷家暴、無法掙脫的妻子「趙熙秀」，這個角色被打壓到連吃飯和呼吸都像罪，她坦言演到一半意識到「熙秀的痛根本不是語言能傳達的」，於是開始從身體去呈現角色。

李瑜美從原本41公斤的體重，再往下減到只有36公斤。她說，這不是節食，而是「讓自己不想吃」，甚至靠睡覺度過進食衝動：「熙秀吃飯，是被迫的行為，她的身體越脆弱，觀眾越能看到她身體裡的恐懼和壓迫。」

那段期間，李瑜美日常走路會頭暈、哭戲會喘到胸口痛，但她認為這些在鏡頭裡都是必須的，因為熙秀就是這樣一個被生活壓得無聲、無力的女人。導演形容：「她不是在演戲，而是在被角色吞沒。」

▲▼你旁觀的罪。（圖／翻攝自韓網）

▲李瑜美認為「熙秀的痛根本不是語言能傳達的」，便決定用身體去傾訴。（圖／翻攝自韓網）

透過台詞之外的表演，讓熙秀真正「存在」

《你旁觀的罪》裡，趙熙秀沒有太多語言，她大部分時候沉默、害怕、縮小自己，對很多演員來說，沒有台詞反而更難，因為一切都要靠「看得見的細節」。李瑜美表示，她做了大量「影像化」想像，把劇本中的痛苦具象成每一次呼吸、每一種姿態，她練習讓肩膀始終微微蜷縮、腳步永遠有點小心翼翼，甚至連視線都練習要如何閃躲、如何一觸即碎：「我最重視的是，讓觀眾相信熙秀真的存在、真的活著。」而這份真實，在她極度憔悴的臉上、像小動物般的怯弱眼神裡，都能看到。

與全昭霓的「痛感連線」：兩個女人扶著彼此往前走

《你旁觀的罪》探討2名女性如何互相扶持、並肩對抗命運，李瑜美與全昭霓（全素妮）的演技火花更是觀眾大讚的亮點。

李瑜美回憶兩人第一次見面時，就感受到溫暖與信任：「她是一個讓人很快可以放下戒心的前輩。」在拍攝那些令人崩潰的場面時，只要李瑜美稍微陷入情緒，全昭霓就會用眼神、用反饋把她拉住，讓兩人的感情自然地化入角色裡，這樣的默契，也讓劇中受苦的兩位角色，更像真正在彼此生命裡依靠的夥伴。

▲▼你旁觀的罪。（圖／翻攝自韓網）

▲李瑜美與全昭霓劇裡劇外都是彼此的救贖。（圖／翻攝自韓網）

家暴不是戲劇，是現實

李瑜美對家暴題材本來有所猶豫，但導演寫的一封「詩」讓她決定接下角色。詩中描述一段「先是暴力、後是花朵」的關係，那曖昧不明的溫柔與暴力混雜感，正是熙秀最難以形容的痛。

李瑜美說看完那封信突然明白：「熙秀不是故事，是無數真實存在的女性。」因此希望，這部作品能為現實中仍困於家庭暴力的人，帶來哪怕一點點力量：「如果有人因此感覺到被理解，那就有意義了。」

在全球爆紅之後，她感到的是更重的責任

談到爆紅後的變化，李瑜美笑說：「大家開始問我：妳還好嗎？」但她坦言自己並沒有迷失，只是責任變更重：「《魷魚遊戲》之後，我更希望每個選擇都值得，不需要華麗，只要真實，我希望自己能撐久一點。」她的眼神溫柔卻堅定。

▲《你旁觀的罪》由全昭霓、李瑜美、張昇造、李茂生主演。（圖／翻攝自Instagram／leeyoum262）

▲李瑜美在《魷魚遊戲》後更深感責任。（圖／翻攝自Instagram／leeyoum262）

