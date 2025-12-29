全球百大帥哥是他們！于朦朧首入榜　主辦「寫下3單字」惹鼻酸

記者田暐瑋／綜合報導

依照慣例，每年都會公布的「TC Candler」全球百大帥哥美女票選出爐，但這次台灣明星全數落榜，前10名包括「雷神索爾」克里斯漢斯沃、BTS成員金泰亨及「超人」亨利·卡維爾，特別的是，已故男星于朦朧也首次上榜，主辦方還以「REST IN PEACE（R.I.P.）」一行字悼念。

日本職棒球星大谷翔平首次進入榜單，獲得第62名，在榜單中，與台灣有關的華裔加拿大男星劉憲華（Henry Lau）名列第50，其他上榜的大陸男星包括第99名的宋威龍、第88名的王鶴棣及第42名的肖戰，而韓國男團BTS的成員朴智旻（60名）及田柾國（14名）也在榜上，顯示出亞洲藝人在全球娛樂圈的影響力。

▲于朦朧入選全球百大帥哥。（圖／翻攝自YouTube／TC Candler）



今年的榜單冠軍由大陸男星張哲瀚獲得，他主演《山河令》而廣受喜愛，卻因靖國神社爭議而受到大陸政府封殺，積極在海外發展。值得注意的是，第5名是于朦朧，在名單公布的影片中，特別提到「Thruth」（真理）、「Justice」（正義）和「Answers」（答案），最後更出現了「In Loving Memory」（謹以此紀念）的字樣，令粉絲感動不已，瞬間淚目。

