金馬慶功／網封「許光漢＋JYP」綜合體！　《大濛》柯煒林笑瘋：我戲路很寬

記者蕭采薇／台北報導

第62屆金馬獎頒獎典禮22日於臺北流行音樂中心登場，電影《大濛》獲得四座大獎，以及一座觀眾票選獎，成為本屆最大贏家。慶功宴上，導演陳玉勳仍遺憾演員未能有機會獲獎。柯煒林則在聽到自己戰到最後一輪，開玩笑說：「那是誰！？沒有投給我！」

▲▼第62屆金馬獎，大濛慶功宴/陳玉勳與柯煒林。（圖／記者李毓康攝）

▲《大濛》慶功宴，男主角柯煒林和導演陳玉勳。（圖／記者李毓康攝）

評審表示，柯煒林與二度封帝的張震競爭到最後一輪，最終以微小差距與影帝失之交臂。他雖然開玩笑說：「每次都說我是第二名！」但他也表示，有沒有得獎沒關係，能來參加金馬，並且認識新朋友，才是最開心的事情。

隨著《大濛》口碑擴散，加上柯煒林金馬期間受訪時的活潑表現，近期圈粉不少，還有網友笑稱他是「許光漢＋JYP綜合體」。柯煒林笑說，自己也有看到網友的評論，「表示我表現的路數可以很寬，可以是許光漢也可以是JYP！」

▲▼第62屆金馬獎，大濛慶功宴/柯煒林、方郁婷、9m88。（圖／記者李毓康攝）

▲《大濛》主演群（左起）柯煒林、方郁婷、9m88。（圖／記者李毓康攝）

導演李安特地到《大濛》慶功宴為劇組祝賀，他笑說：「陳玉勳以前是我的學生！」而先前陳玉勳在金馬論壇曾說，李安當時評價他的作品是「假文青」，陳玉勳再次笑說：「李安導演是點醒我。」他也因此決定走自己的路。

方郁婷此次無緣影后，但她不覺得遺憾：「我還是非常開心，《大濛》可以拿到最佳劇情片。」導演陳玉勳也表示，不太敢刷脆和臉書上對於《大濛》口碑場的反饋，但也聽說有不少好評。是否因此對票房更有信心？陳玉勳說：「我其實已經很滿足了，其他事不敢多想。」

▲▼第62屆金馬獎，大濛慶功宴/陳玉勳。（圖／記者李毓康攝）

▲《大濛》導演陳玉勳開心拿下「最佳劇情片」等大獎。（圖／記者李毓康攝）

9m88除了是入圍者，同時也擔任金馬表演嘉賓的任務，她笑說表演完後像是卸去重擔，「我是背負大家的使命去唱！」至於有網友稱讚她演唱功力贏過了音響的瑕疵，9m88也開玩笑說：「那音響要加油囉，我們一起加油！」

▲▼第62屆金馬獎，大濛慶功宴/李安導演特地前來向陳玉勳導演致意。（圖／記者李毓康攝）

▲李安特地前來向陳玉勳致意。（圖／記者李毓康攝）

不過柯煒林在「最佳導演」頒給曾與他合作《濁水漂流》的導演李駿碩時，對著鏡頭興奮比出讚，同樣入圍該獎項卻未獲獎的陳玉勳，假裝吃味的開玩笑說：「他超開心的！」但柯煒林感性表示，就是因為《濁水漂流》，他當年才有機會來台參加金馬獎，才有了包括《大濛》、《破浪男女》等，後續與台灣導演合作的機會。

▲▼第62屆金馬獎，大濛慶功宴/陳玉勳、葉如芬、李烈、柯煒林、方郁婷、郭憲聰、陳姵均、王誌成、尤麗雯、許力文、9m88、鍾瓊婷。（圖／記者李毓康攝）

▲金馬62大贏家《大濛》，導演陳玉勳、監製葉如芬、李烈，演員柯煒林、方郁婷、9m88，和團隊郭憲聰、陳姵均、王誌成、尤麗雯、許力文、鍾瓊婷一同慶功。（圖／記者李毓康攝）

柯煒林說：「我超開心，因為有《濁水漂流》，我才有機會來這邊拍電影。四年前我才參加金馬的時候，在宴會上我感覺有自己一個人。蠻開心四年過後，變成『這個我認識、那個我也認識』突然之間，變成有一點點是一分子，有種受寵若驚的感覺，我怕我太開心！」《大濛》11月21至11月23日舉辦感動口碑場、11月27日全台上映。

 

