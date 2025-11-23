74位歌手「站滿大巨蛋舞台」開唱！　超狂震撼畫面曝光

▲ 民歌大巨蛋74位歌手登台大合唱。（圖／中華音樂人交流協會提供）



記者翁子涵／台北報導

《臺北大巨蛋 民歌大團圓》22日聚集74位民歌手登大巨蛋高歌，帶領全場歌迷穿越時光、重返民歌最燦爛的黃金年代，最終壓軸由74位歌手全數登台的大團圓合唱〈浮雲遊子〉、〈外婆的澎湖灣〉、〈散場電影〉、〈恰似你的溫柔〉四首壓軸經典，頓時讓大巨蛋裡響起數萬人的大合唱，更寫下民歌演唱會50年來最象徵性的珍貴歷史鏡頭，畫面相當震撼。

▲ 74位歌手登台大合唱4首經典民歌。（圖／中華音樂人交流協會提供）

有「民歌之母」稱號的陶曉清，這次以錄製串場影片方式為歌迷串起民歌歷史回憶，也特別親臨盛會，她透露自己當年參與民歌完全是「天時地利人和」，她表示：「我當時在電台工作，每天都有(節目)，也因此大家每天都會聽到我的聲音，當時剛好碰到民歌風潮，遇到吳楚楚、胡德夫很有才華的音樂創作者，馬上跟他們串聯。當時很年輕，很喜歡做這件事，一路從 民歌20到現在，真的覺得與有榮焉，大家一起走過那個時代跟那麼多好聽的歌。」

而明年三月要過80歲生日的她不但計畫出新書，還許願想聽見台下數萬人歌迷一起唱生日快樂歌，還幫現場11月生日的台上歌手及台下歌迷壽星一起慶生，全場一齊唱生日快樂歌，一同享受大團圓的溫馨氣氛。

壓軸段落由王海玲、楊芳儀、徐曉菁等多位民歌天后接力，〈秋蟬〉、〈留一盞燈〉到〈就要揮別〉逐步堆疊出溫柔卻深刻的離情韻味；當李建復與侯德健罕見同台合唱〈歸去來兮〉、〈龍的傳人〉時，全場瞬間站起，掌聲如海嘯般奔騰，成為本場演出最具歷史重量的時刻。

