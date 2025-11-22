金馬獎／首度入圍就拿獎　戴佩妮「希望大家離苦得樂」

記者葉文正／台北報導

首度入圍就得獎！已經在金曲獎獲得超過六座獎項的創作歌手戴佩妮，今天又在62屆金馬獎擊退由9m88演唱的〈大濛的暗眠〉與告五人〈我天生－有病版〉，演唱〈布秧〉的戴佩妮完全沒看過《大濛》，就奪下她在金馬的第一個獎項。

▲金馬62頒獎典禮最佳原創電影歌曲 作詞者詞 張吉安與作曲人戴佩妮。（圖／記者黃克翔攝）

戴佩妮為電影《大濛》寫下〈大濛的暗眠〉歌曲，戴佩妮開心表示：「我第一次來，如果沒有記錯，導演沒有說他會寫詞，這是很難得的機會，有著天時地利人和，對我來說是新的體驗與嘗試，我也很關心他的作品，很為他驕傲，替他開心，所以大概知道他電影風格的氛圍，比當年更容易拿捏。」

▲戴佩妮金馬表演聲音有些飄忽。（圖／金馬執委會提供）

她也透露，「這次導演只有給我看海報，沒有什麼文字，讓我有很多想像力，最幸運的是，導演提出他想要寫詞，沒有這個詞，我對電影沒有帶入感，有詞很重要，感謝他有寫詞，如果我自己，我會猶豫一下才能寫。」

戴佩妮也回想當初寫曲的心境，「曲風的部分，我設定是女巫，又要讓大家不排斥，但我會覺得很開朗，不會沉重，盡量把靜態的東西動態化，在稻田中仰望天空念咒的心情如何。希望聽完可以讓大家放下怨恨，離苦得樂。」

導演張吉安並透露，「歌曲經文是范冰冰在《地母》戲裡解降頭，放逐到大海的詞彙，是父親教我的，所以就交給她，後來想，她給我另一種層次，而且聲音可以飛上天，放逐到遙遠的感覺，她做到了。戴佩妮到現在沒有看過那部電影，只是當時電影要趕影展，她的歌必須趕緊交給我，給了她很多想像。」