家寧IG突消失「照常更新影片」！　反遭網倒讚、檢舉...留言區罵聲一片

記者孟育民／台北報導

YouTuber家寧和Andy在分手後因帳本問題多次隔空交戰，一家四口因此挨告，但她仍繼續經營社群，還會在頻道發布新影片，不過最近卻被眼尖的網友發現，她的52萬IG帳號疑似消失，引發熱烈的討論。不過，她今（22日）照常更新YouTube影片，心情似乎不受影響，但留言區卻罵聲一片，點閱不盡理想、倒讚人數也比按讚還多。

▲家寧雖然IG突消失，但仍持續更新影片。（圖／翻攝自Facebook／家寧+0）



家寧新影片前進板橋「黃石市場」，回憶大學時光，開頭就興奮說：「我已經10年沒來過，太不可思議了，為什麼要來到黃石市場呢？一直想吃到最熟悉的味道，以前上學空檔之餘都會來吃。」她穿梭在市場內品嚐美食，一路跟攤販親切互動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲家寧到「黃石市場」品嚐美食。（圖／翻攝自Facebook／家寧+0）

雖然家寧希望大家對影片按喜歡，不過似乎成效並不佳，大批網友湧入影片按倒讚和檢舉，點閱7小時更僅有3800多瀏覽，人氣大不如前，網友紛紛留言說：「妳的公關搞到妳ig都沒了，優秀」、「沒錢了，只能吃路邊攤了」、「先沈澱一段時間不好嗎」、「我都是進來看留言的，還好沒失望」。