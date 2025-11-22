一代小生秦祥林現蹤大巨蛋！　合體老婆「77歲超狂長相」曝光

▲秦祥林與老婆曹昌莉現身相挺。（圖／讀者提供）



記者翁子涵／台北報導

《臺北大巨蛋 民歌大團圓》今（22日）聚集74位民歌手登大巨蛋高歌，透過「回顧往日」、「重返青春」、「五十年」、「思想起」四大主題橋段巧妙串聯，帶領全場歌迷穿越時光、重返民歌最燦爛的黃金年代，70年代「一代小生」秦祥林旅居美國多年，今也特地與老婆曹昌莉現身相挺老友，引爆觀眾搶拍熱議。

▲秦祥林與老婆曹昌莉。（圖／讀者提供）



秦祥林在得知演出消息後，立刻託人購買7張最高價位票，準備與多年摯友同場欣賞，77歲秦祥林今也帶著老婆曹昌莉低調坐在台下，問及有無對台灣粉絲的話？他帥氣揮手說：「大家好。」還興奮地用雙手比讚，秦祥林許久未在公開露面，他表示這回返台來看演出心情很開心，非常享受跟老朋友們相見歡的時光，並預計在後天返美。

▲ 陶晶瑩與女兒荳荳。（圖／中華音樂人交流協會會提供）



陶晶瑩今天也以華語中生代歌手的身分出席，一連演唱張雨生的〈天天想你〉跟蔡藍欽的〈這個世界〉兩首民歌，

她一開場開玩笑說：「剛剛唱的還可以嗎？老實說我今天是資歷最淺的小妹，所以被發配邊疆。」接著說：「我從小聽民歌長大，吳楚楚先生是我出道時的老闆，雨生的歌也跟民歌有些淵緣，我們都是受民歌薰陶開始創作的。」

接著陶晶瑩請女兒豆豆上台打招呼，母女倆同台互動逗趣，她笑說：我等等要陪我女兒去高雄看TWICE ，但我跟她說，請先陪媽媽來臺北大巨蛋，看我那個年代的TWICE！」

文青歌后萬芳、新生代金曲才子楊肅浩等歌壇中、新生代唱也都將驚喜上陣獻歌藝，佐以李哲藝領軍灣聲樂團以細緻編曲及磅礡演奏重新詮釋經典民歌組曲，讓跨世代音色在大巨蛋交織出民歌新火花，也象徵著民歌50年從經典走向傳承的世代接棒。

