獨／范冰冰金馬行有懸念！沒領機票「房間竟留著」　知情人曝：她有私人飛機

范冰冰今年以馬來西亞電影《地母》，入圍第62屆金馬獎「最佳女主角」，許多影迷都很期待她是否會來台參加頒獎典禮，導演張吉安也神秘表示：「會給大家驚喜。」但《ETtoday星光雲》掌握獨家消息，范冰冰並未使用金馬提供的機票，但也未取消金馬事先預定好的房間，若最後真能來台，極有可能是搭乘私人包機。

▲范冰冰（右二）日前與許恩怡、白潤音、導演張吉安等，一同現身《地母》東京影展首映。（圖／2025 TIFF提供）

不過由於近日中、日因「台灣有事論」關係緊張，令范冰冰來台增添變數。消息人士透露：「范冰冰絕對是最想來的人！」導演張吉安受訪時也表示：「范冰冰非常想拿金馬，如果不是為了想拿獎，她不會來演我的電影。」甚至在東京影展未能獲獎，范冰冰也是對導演說：「沒關係，我們還有金馬。」

《ETtoday星光雲》掌握獨家消息，范冰冰其實至今都未明確表明不能來台，但她直至典禮即將舉行的當下，也沒有使用金馬提供的機票。但知情人士透露：「她有私人飛機，想自己飛過來也不是不可能。」不過直到典禮前也沒結果，知情人士也坦言：「感覺來的希望不大了。」

▲范冰冰《地母》飾演農婦鳳音，在歷經喪夫之痛後，與一雙兒女種地度日。（圖／海鵬提供）

對於范冰冰是否能來台，《地母》發行商僅對《ETtoday星光雲》表示：「可以的話，我們當然希望她能來。」而導演張吉安21日出席金馬午宴時，曾被問到范冰冰是否有機會現身金馬獎，他當時先是神祕地說「明天給大家驚喜」，但接著又說「我可以拿一碗飯、一杯冰代表」，可說是釣足影迷的胃口。