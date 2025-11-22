ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

日本天團柚子「台灣演唱會突喊卡」
3個秘訣改善戀愛腦
孫藝真遭酸影后不該是她！高EQ回應
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

查理希頓 Selina 張善為 唐立淇 喬納希爾 紀寶如 陳妍希 伍佰

《玩什麼好呢》認了要求李伊庚退出！　「浮誇吃麵」也非本人意願

記者張筱涵／綜合報導

韓綜《玩什麼好呢？》近日爆出李伊庚因私生活流言遭「被迫退出」風波，引發大批觀眾討論。節目製作組22日透過官方社群正式發聲，坦承是他們主動要求李伊庚退出，並就「浮誇吸麵」爭議向本人與觀眾致歉。

外送稿用　▲▼李伊庚。（圖／翻攝自Instagram／luvlk89）

▲李伊庚。（圖／翻攝自Instagram／luvlk89）

根據韓媒報導，《玩什麼好呢？》製作組表示：「向受到傷害的李伊庚先生，以及感到心痛的所有人士，致上誠摯道歉。」他們解釋，李伊庚日前捲入私生活謠言，相關內容透過媒體不斷發酵，在需要讓人開心的綜藝節目中持續演出「變得困難」，因此由製作組率先向經紀公司提出下車建議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

製作組也承認，先前對外稱李伊庚「自願退出」是出於對他的基本禮貌，並非事實。除此之外，節目中引爆討論的「浮誇吸麵」也被證實是製作單位的安排，當時李伊庚被要求誇張地吸麵，導致湯汁四濺，引發觀眾痛批「噁心、不衛生」，對此製作組坦言：「為了製造笑點，我們請李伊庚做浮誇吸麵，但這是過度貪心、未能保護出演者的失誤。」

▼李伊庚浮誇吃麵曾惹議，如今被證明不是自己要做的。（影片／取自X／Mong2Father，如遭刪除請見諒）

李伊庚21日在社群平台發文，表示已對散布私生活謠言者提告，並坦言對製作組的處理方式感到失望。他透露自己遭受惡意謠言攻擊，身心受到巨大衝擊。

事實上，李伊庚上月網路上突然遭遇私生活不實傳聞瘋傳，令他深受困擾；其所屬經紀公司也已對造謠者以「散布虛假事實與名譽毀損」正式提告。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

玩什麼好呢李伊庚

推薦閱讀

粿粿哥哥「拿遺產金援她」！痛批范姜彥豐：只吃軟飯 富二代出身曝

粿粿哥哥「拿遺產金援她」！痛批范姜彥豐：只吃軟飯 富二代出身曝

9小時前

范姜彥豐「整天打電動」！婚變最後稻草曝　粿粿：都我在想辦法

范姜彥豐「整天打電動」！婚變最後稻草曝　粿粿：都我在想辦法

9小時前

AV女優剛來台突宣布停工　崩潰自曝「梅毒篩檢偽陽性」

AV女優剛來台突宣布停工　崩潰自曝「梅毒篩檢偽陽性」

9小時前

胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！不滿揭2服務：最糟糕的飛行經驗

胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！不滿揭2服務：最糟糕的飛行經驗

6小時前

李多慧被拍「衣服穿超貼」高鐵站辣舞！　16秒片震撼萬人

李多慧被拍「衣服穿超貼」高鐵站辣舞！　16秒片震撼萬人

17小時前

林映唯婚禮淚謝賈靜雯：她把我當女兒！　蕭敬騰、柯震東全到齊「有如金馬獎」

林映唯婚禮淚謝賈靜雯：她把我當女兒！　蕭敬騰、柯震東全到齊「有如金馬獎」

19小時前

炎亞綸哭了！　藏3年情緒秘密全說了…當眾震撼宣布2大喜訊

炎亞綸哭了！　藏3年情緒秘密全說了…當眾震撼宣布2大喜訊

11/21 12:25

奧斯卡影帝「慘淪無家可歸」！捲性侵8年無罪仍遭封殺　求名導拯救

奧斯卡影帝「慘淪無家可歸」！捲性侵8年無罪仍遭封殺　求名導拯救

3小時前

贈票／《樂團祭》新世紀的決心門票！新聞雲APP限時抽

贈票／《樂團祭》新世紀的決心門票！新聞雲APP限時抽

11/11 11:00

獨家／最暖繼父！　李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」：沒要取代爸爸

獨家／最暖繼父！　李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」：沒要取代爸爸

19小時前

YTR金針菇拿普發1萬「在首爾刊廣告宣傳台灣」　貼錢內幕曝光

YTR金針菇拿普發1萬「在首爾刊廣告宣傳台灣」　貼錢內幕曝光

23小時前

Andy「一直遭3台車尾隨」！活動結束才說：很恐怖 走鐘獎請保鑣內幕曝

Andy「一直遭3台車尾隨」！活動結束才說：很恐怖 走鐘獎請保鑣內幕曝

3小時前

熱門影音

柯佳嬿陪著坤達　「他正在面對與反省」

柯佳嬿陪著坤達　「他正在面對與反省」
青龍獎／李光洙.李先彬青龍獎放閃 金宇彬忍不住笑場XD

青龍獎／李光洙.李先彬青龍獎放閃 金宇彬忍不住笑場XD
籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」

籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」
青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名

青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名
中島美嘉迷上台灣便當　突然忘記要宣傳演唱會XD

中島美嘉迷上台灣便當　突然忘記要宣傳演唱會XD
翁倩玉曝人生智慧　「笑多一點，學習原諒」

翁倩玉曝人生智慧　「笑多一點，學習原諒」
胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟

胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟
青龍獎／ 孫藝真、玄彬一起上台領獎！　主動靠近…他甜喊：好幸福

青龍獎／ 孫藝真、玄彬一起上台領獎！　主動靠近…他甜喊：好幸福
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

等了10年，TWICE終於來台灣了！　抵達高雄親切揮手..小港機場嗨翻

等了10年，TWICE終於來台灣了！　抵達高雄親切揮手..小港機場嗨翻

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

看更多

【還以為是雨刷...】上高速公路驚見引擎蓋有蛇晃來晃去

即時新聞

剛剛
剛剛
10分鐘前0

曾國城瘦成一道閃電！自爆「3個月甩肉8公斤」　公開真實體重

15分鐘前22

一代小生秦祥林現蹤大巨蛋！　合體老婆「77歲超狂長相」曝光

20分鐘前0

《淒厲人妻》女神變吸塵器！　Mai主動求演《有用的鬼》奪坎城大獎

22分鐘前1

直擊／看到子瑜回家哭慘！男友陪她第一次看TWICE：終於可以見面

45分鐘前0

直擊／TWICE彩排開始了！萬人聽音漏　應援團隊有驚喜：超想讓子瑜哭

59分鐘前10

《請回答1988》李美妍消失10年「驚喜現身」　網讚：仍是TOP演員氣質

1小時前10

金馬大熱片《大濛》逼哭賴清德！　總統親曝觀影心情：敬佩導演講台灣故事

1小時前0

獨／范冰冰金馬行有懸念！沒領機票「房間竟留著」　知情人曝：她有私人飛機

1小時前0

《玩什麼好呢》認了要求李伊庚退出！　「浮誇吃麵」也非本人意願

1小時前10

粿王不倫戀！利菁自爆「認真在劈腿」　結婚25年和老公簽淨身出戶協議

讀者迴響

熱門新聞

  1. 粿粿哥哥「拿遺產金援她」
    9小時前6062
  2. 范姜彥豐「整天打電動」！
    9小時前5698
  3. AV女優宣布停工　自曝梅毒篩檢偽陽性
    9小時前149
  4. 胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！
    6小時前1019
  5. 李多慧被拍「衣服穿超貼」高鐵站辣舞！
    17小時前3014
  6. 林映唯婚禮淚謝賈靜雯
    19小時前65
  7. 炎亞綸哭了！　藏3年情緒全說了…當眾宣布喜訊
    11/21 12:25126
  8. 奧斯卡影帝「慘淪無家可歸」！求名導拯救
    3小時前85
  9. 樂團祭門票　新聞雲APP限時抽
    11/11 11:00
  10. 獨／李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」
    19小時前102
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合