《玩什麼好呢》認了要求李伊庚退出！　「浮誇吃麵」也非本人意願

韓綜《玩什麼好呢？》近日爆出李伊庚因私生活流言遭「被迫退出」風波，引發大批觀眾討論。節目製作組22日透過官方社群正式發聲，坦承是他們主動要求李伊庚退出，並就「浮誇吸麵」爭議向本人與觀眾致歉。

▲李伊庚。（圖／翻攝自Instagram／luvlk89）



根據韓媒報導，《玩什麼好呢？》製作組表示：「向受到傷害的李伊庚先生，以及感到心痛的所有人士，致上誠摯道歉。」他們解釋，李伊庚日前捲入私生活謠言，相關內容透過媒體不斷發酵，在需要讓人開心的綜藝節目中持續演出「變得困難」，因此由製作組率先向經紀公司提出下車建議。

製作組也承認，先前對外稱李伊庚「自願退出」是出於對他的基本禮貌，並非事實。除此之外，節目中引爆討論的「浮誇吸麵」也被證實是製作單位的安排，當時李伊庚被要求誇張地吸麵，導致湯汁四濺，引發觀眾痛批「噁心、不衛生」，對此製作組坦言：「為了製造笑點，我們請李伊庚做浮誇吸麵，但這是過度貪心、未能保護出演者的失誤。」

▼李伊庚浮誇吃麵曾惹議，如今被證明不是自己要做的。（影片／取自X／Mong2Father，如遭刪除請見諒）



이이경 “이전 면치기 논란 때도 저는 분명 하기 싫다고 했지만, 저 때문에 국수집을 빌렸다며 부탁을 하였고 "예능으로 하는 겁니다!"라는 저의 멘트는 편집되었습니다 . 이후 논란이 불거지자 제작진은 마음이 급했었다는 황당한 말만 한 채, 논란은 오롯이 저 개인이 감당해야 했고 저의 이미지는 큰… https://t.co/F65stQNyXe pic.twitter.com/gAqKYdFdFH — Mong2Father (@Mong2Father) November 21, 2025

李伊庚21日在社群平台發文，表示已對散布私生活謠言者提告，並坦言對製作組的處理方式感到失望。他透露自己遭受惡意謠言攻擊，身心受到巨大衝擊。

事實上，李伊庚上月網路上突然遭遇私生活不實傳聞瘋傳，令他深受困擾；其所屬經紀公司也已對造謠者以「散布虛假事實與名譽毀損」正式提告。