金馬獎／范冰冰奪影后「電話連線爆哭」！　她力爭角色：我想重新來過

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚於臺北流行音樂中心盛大登場，「最佳女主角」得獎人在稍早終於出爐，影后寶座由范冰冰以《地母》拿下。不過，由於她並未到場參加典禮，因此由導演張吉安代領。

范冰冰拿下金馬62影后。

張吉安表示，當自己還在猶豫是否要找范冰冰演出時，對方跟著自己回到家鄉下稻田，「然後她跌倒了，當時在休息的時候，我問她一句『妳那麼辛苦要爭取這個角色，為什麼』，她跟我說『我想重新來過』。」

接著，張吉安也撥電話給范冰冰，讓范冰冰親自致詞。范冰冰一接起電話就爆哭，一度哽咽到說不出話，「回想起當初導演跟我討論角色的時候，他問我說，妳願不願意讓我摧毀妳的臉，我記得我當時毫不猶豫的回答，我說，范冰冰奉陪到底。其實這不僅是一個對角色的承諾，也是一場義無反顧的相信吧。」

范冰冰透過電話致詞。

范冰冰除了分享對於飾演鳳音的感悟，也表示：「作為一名中國的電影人，我期待未來我能有更多的突破，然後用作品傳遞更多的價值，能被看到的更深度的意義。」並感謝劇組的照顧與金馬獎的肯定。