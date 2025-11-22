奧斯卡影帝「慘淪無家可歸」！捲性侵8年無罪仍遭封殺　求名導拯救

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

金馬新人放閃！甜喊歌手男友「是幸運物」
上班久坐腰痛！醫教一招「15分鐘就改善」
夢多表態「力挺高市早苗」貼4愛心
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

查理希頓 Selina 張善為 唐立淇 喬納希爾 紀寶如 陳妍希 伍佰

奧斯卡影帝凱文史貝西「慘淪無家可歸」！捲性侵8年無罪仍遭封殺　求名導拯救

記者張筱涵／綜合報導

曾兩度榮獲奧斯卡獎的好萊塢影帝凱文·史貝西（Kevin Spacey）近來接受英國《每日電訊報》專訪時坦承，經歷將近10年的性醜聞風波後，人生已跌落谷底。不僅事業全面停擺，就連住處也因財務問題遭銀行收回，成為名副其實的「無家可歸者」，如今只能在飯店與Airbnb之間漂泊，靠著在塞浦路斯的夜店演唱經典歌曲維持基本生活，與昔日在好萊塢的巔峰形成強烈對比。

▲▼ 演員凱文史貝西（Kevin Spacey）。（圖／路透社）

▲凱文史貝西。（圖／路透社）

凱文·史貝西的困境源於2017年，演員安東尼·瑞普（Anthony Rapp）指控他在1986年對年僅14歲的自己做出性挑逗行為，指控發生在「#MeToo」高峰，後續更多人提出類似控訴。雖然幾乎所有案件最終都因證據不足撤案，或在法院上獲判無罪，包括他在倫敦被指控性侵4名男子案獲判無罪，以及在美國案件因證據瑕疵撤銷，但史柏西的形象已嚴重受創，被視為「不受歡迎人物」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

凱文·史貝西的代表作《紙牌屋》劇組在爆出不當行為後將他開除，影集後期完全沒有他的身影，這也成為遭好萊塢全面封殺的重要轉折，自此之後便難以獲得角色邀約，幾乎所有過去合作過的公司、平台都拉開距離。他坦承：「沒有人願意碰我」。

雖然法律上的結果一次又一次對他有利，凱文·史貝西也坦白自己「過於肢體接觸」或「在不清楚對方意願的情況下觸碰他人」，但仍強調自己從未被法庭認定犯下性犯罪。然而，他的職涯與財務狀況已遭到不可逆的衝擊，當前能賺錢的方式，就是在塞浦路斯的一間夜店演唱老歌，粉絲對他的表演依然買單，甚至有人說：「法庭都判他無罪了，這還不夠嗎？」

面對如今的處境，凱文·史貝西仍抱持強烈的復出盼望，將自己比喻成美國紅色恐慌時期被列入黑名單的電影工作者，認為只要有一位願意出面力挺的重量級導演，就能改變命運：「如果明天馬丁·史柯西斯（Martin Scorsese）或昆汀·塔倫提諾（Quentin Tarantino）打給我的經紀人，一切就會結束。」他堅信自己終能得到「救贖的時刻」，並說：「我相信這一天會來。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

凱文史貝西

推薦閱讀

粿粿哥哥「拿遺產金援她」！痛批范姜彥豐：只吃軟飯 富二代出身曝

粿粿哥哥「拿遺產金援她」！痛批范姜彥豐：只吃軟飯 富二代出身曝

7小時前

范姜彥豐「整天打電動」！婚變最後稻草曝　粿粿：都我在想辦法

范姜彥豐「整天打電動」！婚變最後稻草曝　粿粿：都我在想辦法

6小時前

AV女優剛來台突宣布停工　崩潰自曝「梅毒篩檢偽陽性」

AV女優剛來台突宣布停工　崩潰自曝「梅毒篩檢偽陽性」

7小時前

胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！不滿揭2服務：最糟糕的飛行經驗

胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！不滿揭2服務：最糟糕的飛行經驗

3小時前

李多慧被拍「衣服穿超貼」高鐵站辣舞！　16秒片震撼萬人

李多慧被拍「衣服穿超貼」高鐵站辣舞！　16秒片震撼萬人

14小時前

林映唯婚禮淚謝賈靜雯：她把我當女兒！　蕭敬騰、柯震東全到齊「有如金馬獎」

林映唯婚禮淚謝賈靜雯：她把我當女兒！　蕭敬騰、柯震東全到齊「有如金馬獎」

17小時前

炎亞綸哭了！　藏3年情緒秘密全說了…當眾震撼宣布2大喜訊

炎亞綸哭了！　藏3年情緒秘密全說了…當眾震撼宣布2大喜訊

11/21 12:25

獨家／最暖繼父！　李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」：沒要取代爸爸

獨家／最暖繼父！　李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」：沒要取代爸爸

16小時前

YTR金針菇拿普發1萬「在首爾刊廣告宣傳台灣」　貼錢內幕曝光

YTR金針菇拿普發1萬「在首爾刊廣告宣傳台灣」　貼錢內幕曝光

21小時前

贈票／《樂團祭》新世紀的決心門票！新聞雲APP限時抽

贈票／《樂團祭》新世紀的決心門票！新聞雲APP限時抽

11/11 11:00

玉澤演台中遭騷擾不忍了！罕見撂重話：別偷拍我　繁中警告網友

玉澤演台中遭騷擾不忍了！罕見撂重話：別偷拍我　繁中警告網友

20小時前

aespa遭抵制上日本紅白「連署破8.5萬人」　NHK高層回應了！

aespa遭抵制上日本紅白「連署破8.5萬人」　NHK高層回應了！

11/21 10:09

熱門影音

柯佳嬿陪著坤達　「他正在面對與反省」

柯佳嬿陪著坤達　「他正在面對與反省」
青龍獎／李光洙.李先彬青龍獎放閃 金宇彬忍不住笑場XD

青龍獎／李光洙.李先彬青龍獎放閃 金宇彬忍不住笑場XD
籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」

籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」
青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名

青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名
中島美嘉迷上台灣便當　突然忘記要宣傳演唱會XD

中島美嘉迷上台灣便當　突然忘記要宣傳演唱會XD
翁倩玉曝人生智慧　「笑多一點，學習原諒」

翁倩玉曝人生智慧　「笑多一點，學習原諒」
胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟

胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟
青龍獎／ 孫藝真、玄彬一起上台領獎！　主動靠近…他甜喊：好幸福

青龍獎／ 孫藝真、玄彬一起上台領獎！　主動靠近…他甜喊：好幸福
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

等了10年，TWICE終於來台灣了！　抵達高雄親切揮手..小港機場嗨翻

等了10年，TWICE終於來台灣了！　抵達高雄親切揮手..小港機場嗨翻

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

看更多

【被遺忘的老公】老婆接到尪打來問「妳剛跟誰去吃飯？」才驚覺把老公丟包在餐廳XD

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

韓女星Nana住處遭硬闖　母女合力壓制傷歹徒！警認定：屬正當防衛

11分鐘前0

北流耶誕小鎮宣告回歸！　馬念先、鄭宜農都來了

21分鐘前16

Andy「一直遭3台車尾隨」！活動結束才說：很恐怖 走鐘獎請保鑣內幕曝

44分鐘前0

告五人首叩關金馬「超樸實幸運物曝光」　許願為他寫歌：是人生大事

1小時前1

奧斯卡影帝「慘淪無家可歸」！捲性侵8年無罪仍遭封殺　求名導拯救

1小時前0

柯佳嬿被問「裝瞎嗎」反應曝光！《太陽》曾敬驊合體李沐塞爆南港

1小時前10

李㼈正妹女兒「在捷運大哭」！寶貝不見了…緊急PO文求救：特別無助

1小時前10

新亭洞連續殺人破了！「賤兔案非同一犯人」仍為懸案　《信號》曾翻拍

1小時前1

閨蜜尪撂重話「Sandy不是很OK」！揭3導火線：有毛病 被討厭真相曝

2小時前31

遭酸影后不該是她！孫藝真同框「放閃玄彬人生四格」高EQ：我運氣好

讀者迴響

熱門新聞

  1. 粿粿哥哥「拿遺產金援她」
    7小時前5860
  2. 范姜彥豐「整天打電動」！
    6小時前5694
  3. AV女優宣布停工　自曝梅毒篩檢偽陽性
    7小時前149
  4. 胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！
    3小時前819
  5. 李多慧被拍「衣服穿超貼」高鐵站辣舞！
    14小時前3014
  6. 林映唯婚禮淚謝賈靜雯
    17小時前65
  7. 炎亞綸哭了！　藏3年情緒全說了…當眾宣布喜訊
    11/21 12:25126
  8. 獨／李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」
    16小時前102
  9. YTR金針菇拿普發1萬「在首爾刊廣告宣傳台灣」　貼錢內幕曝光
    21小時前325
  10. 樂團祭門票　新聞雲APP限時抽
    11/11 11:00
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合