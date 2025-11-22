奧斯卡影帝「慘淪無家可歸」！捲性侵8年無罪仍遭封殺　求名導拯救

記者張筱涵／綜合報導

曾兩度榮獲奧斯卡獎的好萊塢影帝凱文·史貝西（Kevin Spacey）近來接受英國《每日電訊報》專訪時坦承，經歷將近10年的性醜聞風波後，人生已跌落谷底。不僅事業全面停擺，就連住處也因財務問題遭銀行收回，成為名副其實的「無家可歸者」，如今只能在飯店與Airbnb之間漂泊，靠著在塞浦路斯的夜店演唱經典歌曲維持基本生活，與昔日在好萊塢的巔峰形成強烈對比。

▲凱文史貝西。（圖／路透社）



凱文·史貝西的困境源於2017年，演員安東尼·瑞普（Anthony Rapp）指控他在1986年對年僅14歲的自己做出性挑逗行為，指控發生在「#MeToo」高峰，後續更多人提出類似控訴。雖然幾乎所有案件最終都因證據不足撤案，或在法院上獲判無罪，包括他在倫敦被指控性侵4名男子案獲判無罪，以及在美國案件因證據瑕疵撤銷，但史柏西的形象已嚴重受創，被視為「不受歡迎人物」。

凱文·史貝西的代表作《紙牌屋》劇組在爆出不當行為後將他開除，影集後期完全沒有他的身影，這也成為遭好萊塢全面封殺的重要轉折，自此之後便難以獲得角色邀約，幾乎所有過去合作過的公司、平台都拉開距離。他坦承：「沒有人願意碰我」。

雖然法律上的結果一次又一次對他有利，凱文·史貝西也坦白自己「過於肢體接觸」或「在不清楚對方意願的情況下觸碰他人」，但仍強調自己從未被法庭認定犯下性犯罪。然而，他的職涯與財務狀況已遭到不可逆的衝擊，當前能賺錢的方式，就是在塞浦路斯的一間夜店演唱老歌，粉絲對他的表演依然買單，甚至有人說：「法庭都判他無罪了，這還不夠嗎？」

面對如今的處境，凱文·史貝西仍抱持強烈的復出盼望，將自己比喻成美國紅色恐慌時期被列入黑名單的電影工作者，認為只要有一位願意出面力挺的重量級導演，就能改變命運：「如果明天馬丁·史柯西斯（Martin Scorsese）或昆汀·塔倫提諾（Quentin Tarantino）打給我的經紀人，一切就會結束。」他堅信自己終能得到「救贖的時刻」，並說：「我相信這一天會來。」