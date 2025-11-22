閨蜜尪撂重話「Sandy不是很OK」！揭3導火線：有毛病 被討厭真相曝

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）最近在節目中坦言，自己是「超級願意幫朋友背鍋」的人，有時為了替好姐妹擋下責備，甚至會主動把錯攬在身上，未料這份好意卻意外造成誤會，「搞到最後她老公超討厭我。」

Sandy舉例，和閨蜜夫妻一起外出用餐時，如果點餐不合胃口，對方的老公總會碎唸：「妳有沒有在看？妳有沒有在查？」為了不讓好姐妹難堪，她都會立刻跳出來說：「不要生氣啦，是我點的啦。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不只這樣，Sandy還會把生活中各種事情的責任扛下來。像是閨蜜因為小孩被蚊子咬而被老公碎念時，她就會搶著說：「是我叫他穿短褲，我就急著要帶他們去公園玩啦！」

又比方說，Sandy買了一些打折的洗碗精，送去好姐妹家裡，卻引起對方老公不滿地說「買那麼多東西幹什麼」。對此，她只好連忙開視訊說「我上次訂那個，不然妳給我啦，妳不要拿那麼多啦」，希望能幫好姐妹解套。

然而多次下來，好姐妹的老公就說，「我覺得Sandy不是一個很OK的朋友，妳不要再跟她一起玩了」，讓Sandy忍不住苦笑，「搞到最後她老公超討厭我的！覺得我是一個很有毛病的朋友。」