金馬獎7大看點！　李安、西島秀俊、張震到七位影后全到齊

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚於臺北流行音樂中心盛大登場。本屆金馬獎在曾創下億萬票房的創意總監殷振豪統籌下，跳脫傳統「不設主持人」，並擷取侯孝賢導演的《最好的時光》為靈感，為電影人量身打造一場跨越「現在」、「過去」與「未來」三個章節的精彩大秀。

1. 熱血、追憶與展望的視聽盛宴

熱血開場：嘻哈天團頑童MJ116帶來熱力四射的開場表演，展現電影人在創作與拍攝當下那股無懼的澎湃熱情。

回望追憶：金曲歌后李竺芯溫柔獻聲，在優美的旋律中回望經典時刻，並深情追思本年度逝世的傑出影人。

展望未來：歌后孫盛希與創作歌手黃奇斌首次攜手同台，以歌聲唱出電影人對電影藝術的無限愛戀與執著。

2. 入圍電影歌曲原音重現

五座金曲獎得主戴佩妮，將親自獻唱入圍歌曲《地母》中的〈布秧〉，而個性女聲9m88也將帶來她為入圍電影《大濛》所創作的歌曲〈大濛的暗眠〉。

3. 影像設計巧思

聲動入圍： 兩度提名金馬影后的王淨將擔任配音員，以她獨特的聲音表情唸讀所有入圍者名單。

音樂與音效： 入圍片頭音樂由金馬獎最佳原創電影音樂得主福多瑪與金馬獎最佳音效得主周震共同設計。

影片集錦： 精彩的入圍影片集錦則由金馬獎最佳新導演得主徐漢強親自操刀，充滿巧思。

4. 獎項與得主焦點：新舊世代的傳承

《大濛》以驚人的11項提名領跑本屆金馬獎，《左撇子女孩》獲9項提名緊追在後，這部講述台灣小家庭故事的作品，若獲得最佳劇情片，將成為金馬史上首部以手機拍攝的得獎作品，極具歷史意義。

5. 榮耀時刻

終身成就獎： 獻給永遠的「國民阿嬤」、金馬影后陳淑芳。

年度台灣傑出電影工作者： 頒給在幕後默默耕耘的資深燈光師鍾瓊婷，肯定她對台灣電影的貢獻。

6. 《孤味》與《美國女孩》的愛與傳承

感動重聚： 由電影《孤味》中的「三姊妹」謝盈萱、徐若瑄、孫可芳合體，為戲中的「母親」終身成就獎得主陳淑芳獻上榮耀獎項。

世代交棒：金馬影后林嘉欣，將帶領電影《美國女孩》中飾演她兩位「女兒」的方郁婷、林品彤共同頒獎，象徵電影世代的溫暖交棒。

7. 豪華頒獎陣容

除了上述充滿意義的組合外，頒獎嘉賓還包括國際大導演李安、日本影帝西島秀俊、金馬影帝張震；以及翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、謝盈萱、林嘉欣、林品彤、鍾雪瑩等多位影后，更有林柏宏、劉冠廷、許瑋甯、徐若瑄、曾敬驊等影壇中堅與新星，共同見證華語電影圈的榮耀之夜。