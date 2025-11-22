粿粿哥哥「拿遺產金援她」！痛批范姜彥豐：只吃軟飯 富二代出身曝

▲韓秉融（左下）是粿粿（右二）同母異父的兄妹。（翻攝自韓秉融IG）



圖文／鏡週刊

粿粿和范姜婚變爆發後，同母異父的哥哥韓秉融一路力挺，據悉韓秉融的父親財力雄厚，但前陣子因病過世，留下了一個基金會讓他繼承，顯示出粿粿家的經濟頗為寬裕，也因此韓秉融先前才會痛批范姜一路吃軟飯。

韓秉融是男團「太極」前成員，他現為「藝想台灣」的創辦人及娛樂公司總監。據悉，粿粿和范姜在協議離婚期間，韓秉融一開始並不知道粿粿劈腿王子，直到後來東窗事發，他才知道妹妹犯了錯，但多年來看著兩人的婚姻歷程，他還是力挺粿粿，曾發文批「自己開闢一個戰場來打自己的臉、不在乎家人感受，長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷。讓女人離開的絕對不是因為沒錢，而是在你身上看不到希望。」

韓秉融跟著媽媽改嫁後，又有了粿粿這個妹妹，所以對她相當疼惜，算是出身富二代的韓秉融，在繼承遺產後又有了大量金援，之前也聲援粿粿說：「我支持妳告他誹謗、妨害秘密、名譽損害賠償。還有大量的酸民通通提告，任何攻擊言論通通提告。我幫你找律師，全權處理。」



