獨家／最暖繼父！　李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」：沒要取代爸爸

記者蔡琛儀／專訪

李千娜出道18年，將於12月6日在台北國際會議中心舉辦首場個人大型演唱會「入戲」，今年她也推出台語翻唱專輯《千娜舞台秀- 彼段過去經過阮兜口》，迎來久違的大型演唱會，她坦言自己「超緊張」，再加上前陣子還要忙舞台劇，舞台劇結束後才能專心備戰演唱會，也因此她與老公黃尚禾的相處時間也變少，一天能聊天的時刻大多只剩睡前。

▲李千娜將在12月舉辦首場個人大型演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

新專輯中她翻唱〈孤女的願望〉，是李千娜自認最符合這些年一路走來的心情，她19歲就結婚生子，離婚後一肩擔起養育一對兒女的責任，孩子們讀幼稚園時，她忙著在銀行上班，坦言常錯過陪伴他們長大的時間，那份愧疚一直放在心裡，在女兒顧穎搬來台北與她同住後，黃尚禾也成為她和女兒非常重要的橋樑。

李千娜當初決定再婚黃尚禾，一對兒女並沒有反對，「又不是要成為他們的爸爸，也沒有要給壓力。」李千娜笑說，老公是開朗的大E人，很快就和搬來台北的顧穎打成一片，也常常主動找母女倆開話題，讓母女之間許多沒講過的感受得以說出口，她也是此時才知道，女兒小時候曾因貼心，在學校生病也不敢開口，忍到受不了才哭著說身體不舒服，讓她心疼不已。

▲▼李千娜對於老公黃尚禾能和女兒顧穎相處融洽非常感動。（圖／資料照／記者林敬旻攝、翻攝自李千娜IG）

在黃尚禾引導下，母女倆更真實的交流內心，也讓她覺得自己很幸運，更珍惜現在能陪孩子聊天、支持他們的每一刻；李千娜說，女兒前陣子挑戰試鏡戲劇，也會向黃尚禾討教，他也耐心指點、示範，給足情緒價值，讓李千娜直呼自己看到孩子不一樣的一面，對黃尚禾更是滿滿的感激，「很謝謝他在」。

她坦言與黃尚禾相處默契好、聊天舒服，直誇老公聰明又邏輯好，專輯中另一首歌曲〈無法度按捺〉是李千娜想像自己25歲時抱持純愛的心情對老公表白的畫面。至於夫妻未來是否有可能在歌唱上合作？她笑到不行：「先不要！雖然他饒舌很強，如果有一首適合的歌曲能beat再說啦，但我目前沒有規劃！」演唱會購票洽寬宏。

▲李千娜直言覺得自己非常幸運。（圖／記者林敬旻攝）