ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

八點檔女星投資股票「慘賠6位數」後悔
冷到沒完沒了！回溫時間曝
鹿晗關曉彤9年情斷？最後同框是1年半前
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳詩媛 王齊麟 Joeman 林志玲 林進 胡瓜 白冰冰 康康

專訪／35歲郭書瑤單身7年認「想領養小孩」進度曝光　親揭家人反應

記者黃庠棻／專訪

女星郭書瑤平時工作繁忙，仍不時會透過社群與粉絲分享生活點滴，除了常常大方放送火辣身材之外，她的感情生活也受到許多網友關注，近日她積極宣傳主演新戲《何百芮的地獄戀曲》，不只大方透露自己已單身7年， 也在《ETtoday星光雲》的專訪中分享拍戲趣事與單身的生活。

▲《何百芮的地獄戀曲》即將在2026年1月播出。（圖／彼此影業提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶等人主演。（圖／彼此影業提供）

《何百芮的地獄戀曲》一開頭就是男主角姚淳耀陷入失戀狀態，身為員工的郭書瑤只能努力讓老闆打起精神，而她被問到陷入情傷通常都會怎麼做時，坦言自己會把自己關在家中一段時間，接著跟身邊好友討拍，再去旅行抽離難過心情，同時培養新的興趣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲郭書瑤主演的《何百芮的地獄戀曲》即將開播。（圖／彼此影業提供）

▲姚淳耀在《何百芮的地獄戀曲》失戀，變成流浪漢。（圖／彼此影業提供）

許多人在失戀過後會報復性罵前任，郭書瑤坦言自己公眾人物身份，通常會避免以這樣的方式抒發心情，直言「報復不會真的快樂」，而她也坦言先前陷入與管委會的風波，確實有影響到交友狀況，但她在實際相處上，會找時間跟友人直接做澄清，所以認識她的人都不會受到傳聞影響。

▲《何百芮的地獄戀曲》由姚淳耀、郭書瑤主演。（圖／彼此影業提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》由姚淳耀、郭書瑤主演。（圖／彼此影業提供）

郭書瑤表示現在對她影響比較大的是跟春風的緋聞，她不斷強調雙方只是關係很好的朋友，不可能發展到友達以上的關係，而兩人的緋聞爆發後也沒有影響到友誼，一樣照常相處，甚至當下新聞爆出後，兩人通了電話，互相虧對方「我們不要擋彼此桃花好不好」。

▲《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶等人主演。（圖／彼此影業提供）

▲郭書瑤強調與春風是好朋友。（圖／彼此影業提供）

與春風仍是好朋友，郭書瑤也承認緋聞不會影響兩人關係，也不會避諱公開曬出雙方合照，她堅定地說道「已經確認過，我們不會朋友變情人」，除了斬釘截鐵地否認了兩人的緋聞，她還會開玩笑地稱呼對方為「老闆」。

▲《何百芮的地獄戀曲》由姚淳耀、郭書瑤主演。（圖／彼此影業提供）

▲郭書瑤強調與春風是好朋友。（圖／彼此影業提供）

單身7年，郭書瑤不只一次表示想脫單，被問及有沒有相親經驗，她先是否認，接著笑說「如果再沒有就要參加了」，回憶求學過程她就讀的是男校，周遭都是男生朋友也不太需要聯誼，現在的她很享受大家教他怎麼「追男生」，像是同劇好友鍾瑶、阿Ken都會相當關心的她感情進度。

▲《何百芮的地獄戀曲》由姚淳耀、郭書瑤主演。（圖／彼此影業提供）

▲郭書瑤單身多年，周遭好友都相當關心她的脫單進度。（圖／彼此影業提供）

不只演藝圈好友，就連郭書瑤自己的經紀人都相當在意她的脫單進度，在2025年年底時，她與好友丫頭到信義區逛街，經紀人還會設定「認識新朋友KPI」給她，要她出門多認識新對象，笑說「根本像是遊戲破關的概念」。

▲《何百芮的地獄戀曲》由姚淳耀、郭書瑤主演。（圖／彼此影業提供）

▲郭書瑤單身多年，周遭好友都相當關心她的脫單進度。（圖／彼此影業提供）

至於脫單拜月老的妙招，郭書瑤坦言自己從未有拜月老的經驗，原因是「還沒有明確的條件」，所以還不敢去煩神明，倒是有陪朋友去求月老的經驗，去的是霞海城隍廟，最終陪伴去的朋友果真都找到合適的另一半。

▲《何百芮的地獄戀曲》由姚淳耀、郭書瑤主演。（圖／彼此影業提供）

▲郭書瑤單身多年，周遭好友都相當關心她的脫單進度。（圖／彼此影業提供）

私底下，郭書瑤常常會幫周遭好友帶小孩，對於寶寶很有自己的帶娃技巧，她坦言自己現在單身，所以可以當單親朋友的後援。至於自己當媽，郭書瑤表示自己沒有特別想要生，但有思考過「想要收養小孩」，坦言「沒有覺得人生一定要經歷婚姻、生小孩，如果有當然好」。

▲《何百芮的地獄戀曲》由姚淳耀、郭書瑤主演。（圖／彼此影業提供）

▲郭書瑤有想要領養小孩的想法。（圖／彼此影業提供）

對此，郭書瑤透露其實自己已經有在看相關資訊與法律，也差不多了解該怎麼正規收養小孩，更表示這個想法已經跟家人討論過，家人也都相當支持她的決定，認為「沒血緣也沒有關係」，所以自己不一定會凍卵，好友鍾瑶也有類似的想法，笑說「像是多元成家的概念」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

何百芮的地獄戀曲郭書瑤

推薦閱讀

莫莉助理墜樓亡！險賠百萬簽保密條款才能離職　遭網暴是「翻版蘿拉」

莫莉助理墜樓亡！險賠百萬簽保密條款才能離職　遭網暴是「翻版蘿拉」

14小時前

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美　她粉絲1年狂掉1.3萬

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美　她粉絲1年狂掉1.3萬

14小時前

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」　無預警停業憲哥回應了

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」　無預警停業憲哥回應了

4小時前

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

23小時前

還記得男神丁春誠嗎？　近照帥成這樣…與大咖歌后親密模樣曝光

還記得男神丁春誠嗎？　近照帥成這樣…與大咖歌后親密模樣曝光

5小時前

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因尪1句話：安全感滿滿

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因尪1句話：安全感滿滿

1/6 18:32

鄭家純懷孕9週流產！　「深夜痛到叫出聲」反代孕：血緣不保證愛

鄭家純懷孕9週流產！　「深夜痛到叫出聲」反代孕：血緣不保證愛

5小時前

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案　遭爆假富二代身分掀議

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案　遭爆假富二代身分掀議

9小時前

何美掰了！羅志祥新節目改搭檔林襄　電視台證實發聲「曝背後原因」

何美掰了！羅志祥新節目改搭檔林襄　電視台證實發聲「曝背後原因」

10小時前

莫莉害助理慘被網暴輕生！　自曝遭高額詐騙…事後歸罪又封口

莫莉害助理慘被網暴輕生！　自曝遭高額詐騙…事後歸罪又封口

14小時前

林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！住B1房、沒熱水　怒槓導遊遭嗆不男不女

林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！住B1房、沒熱水　怒槓導遊遭嗆不男不女

22小時前

莫莉爆「叫助理墊10萬又不還」！24小時待命賣肝崩潰　經紀人反擊了

莫莉爆「叫助理墊10萬又不還」！24小時待命賣肝崩潰　經紀人反擊了

13小時前

熱門影音

陳漢典.Lulu絕美婚紗照曝光！　富士山藏浪漫宣言：永遠陪在身邊

陳漢典.Lulu絕美婚紗照曝光！　富士山藏浪漫宣言：永遠陪在身邊
55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」

55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」
王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰

王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰
A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽

A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽
林志玲挑戰跳啦啦隊好緊張　後台狂練習…不忘表情管理

林志玲挑戰跳啦啦隊好緊張　後台狂練習…不忘表情管理
郭書瑤告白趙雨凡：真的好帥！　手機桌布是他「可接受年下男」

郭書瑤告白趙雨凡：真的好帥！　手機桌布是他「可接受年下男」
丁噹邀原民小弟弟熱舞　被性感到：好了就好了！

丁噹邀原民小弟弟熱舞　被性感到：好了就好了！
崔立于被生日蛋糕嚇到惹！　台灣見面會售罄「像命運」

崔立于被生日蛋糕嚇到惹！　台灣見面會售罄「像命運」
劉在錫長相醜or帥?觀相老師直接失言XD

劉在錫長相醜or帥?觀相老師直接失言XD
Sandy私下超會精打細算　超市前撿貼紙：可以換鍋子欸！

Sandy私下超會精打細算　超市前撿貼紙：可以換鍋子欸！
蔡依林熬夜被自己嚇到　起床驚：還是一樣美

蔡依林熬夜被自己嚇到　起床驚：還是一樣美
甜茶首度公開告白女友！　熱吻後甜喊：不能沒有妳

甜茶首度公開告白女友！　熱吻後甜喊：不能沒有妳
吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

王若琳罹憂鬱症5年..未求醫原因曝　爸爸王治平鼓勵「有依靠的感覺」

王若琳罹憂鬱症5年..未求醫原因曝　爸爸王治平鼓勵「有依靠的感覺」

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

看更多

【字還寫得很漂亮】越南點生日蛋糕打開發現備註一字不漏XD

即時新聞

剛剛
剛剛
10分鐘前44

蔡依林演唱會遭斷章取義！　合作公司硬起來告了：網路非法外之地

1小時前0

演完《雙囍》被嚇跑？劉冠廷認：還是想辦儀式　承諾婚禮「視線只看孫可芳」

1小時前1

檀健次爆熱戀小16歲《長相思》女星！　澄清「單身狗」遭她打臉

1小時前50

江宏恩同框名廚親弟「一家人長超像」　江振誠結婚20年泰妻罕合體

1小時前0

張震紐約送外賣「被詐騙到傾家蕩產」！　二封金馬作《幸福之路》慘到骨子裡

2小時前0

最美孕婦愛雅懷孕8個月　被肚中寶寶頂到肋骨

2小時前0

林依晨、張孝全婚姻變羅生門！飆戲金士傑如「角力戰」　沈重劇本讓女神沈默

2小時前82

富邦啦啦隊女神藏了半年　無預警宣布新身份：期待這天很久了

2小時前0

偶像劇女王回歸！ 賴雅妍長髮正翻「致敬楊丞琳水母頭」　拉邵雨薇當閨蜜

2小時前0

專訪／35歲郭書瑤單身7年認「想領養小孩」進度曝光　親揭家人反應

讀者迴響

熱門新聞

  1. 莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」
    14小時前205
  2. 羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美
    14小時前1428
  3. 吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業
    4小時前3010
  4. 陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝
    23小時前2215
  5. 還記得丁春誠嗎？　近照曝光…帥成這樣
    5小時前1610
  6. Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話
    1/6 18:328
  7. 鄭家純懷孕9週流產「深夜痛到叫出聲」
    5小時前11892
  8. 林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案
    9小時前245
  9. 何美掰了！羅志祥新節目改搭檔林襄
    10小時前1422
  10. 莫莉害助理慘被網暴輕生！　自曝遭高額詐騙…事後歸罪又封口
    14小時前3420
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合