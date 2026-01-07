專訪／35歲郭書瑤單身7年認「想領養小孩」進度曝光　親揭家人反應

記者黃庠棻／專訪

女星郭書瑤平時工作繁忙，仍不時會透過社群與粉絲分享生活點滴，除了常常大方放送火辣身材之外，她的感情生活也受到許多網友關注，近日她積極宣傳主演新戲《何百芮的地獄戀曲》，不只大方透露自己已單身7年， 也在《ETtoday星光雲》的專訪中分享拍戲趣事與單身的生活。

▲《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶等人主演。（圖／彼此影業提供）

《何百芮的地獄戀曲》一開頭就是男主角姚淳耀陷入失戀狀態，身為員工的郭書瑤只能努力讓老闆打起精神，而她被問到陷入情傷通常都會怎麼做時，坦言自己會把自己關在家中一段時間，接著跟身邊好友討拍，再去旅行抽離難過心情，同時培養新的興趣。

▲姚淳耀在《何百芮的地獄戀曲》失戀，變成流浪漢。（圖／彼此影業提供）

許多人在失戀過後會報復性罵前任，郭書瑤坦言自己公眾人物身份，通常會避免以這樣的方式抒發心情，直言「報復不會真的快樂」，而她也坦言先前陷入與管委會的風波，確實有影響到交友狀況，但她在實際相處上，會找時間跟友人直接做澄清，所以認識她的人都不會受到傳聞影響。

▲《何百芮的地獄戀曲》由姚淳耀、郭書瑤主演。（圖／彼此影業提供）

郭書瑤表示現在對她影響比較大的是跟春風的緋聞，她不斷強調雙方只是關係很好的朋友，不可能發展到友達以上的關係，而兩人的緋聞爆發後也沒有影響到友誼，一樣照常相處，甚至當下新聞爆出後，兩人通了電話，互相虧對方「我們不要擋彼此桃花好不好」。

▲郭書瑤強調與春風是好朋友。（圖／彼此影業提供）

與春風仍是好朋友，郭書瑤也承認緋聞不會影響兩人關係，也不會避諱公開曬出雙方合照，她堅定地說道「已經確認過，我們不會朋友變情人」，除了斬釘截鐵地否認了兩人的緋聞，她還會開玩笑地稱呼對方為「老闆」。

▲郭書瑤強調與春風是好朋友。（圖／彼此影業提供）

單身7年，郭書瑤不只一次表示想脫單，被問及有沒有相親經驗，她先是否認，接著笑說「如果再沒有就要參加了」，回憶求學過程她就讀的是男校，周遭都是男生朋友也不太需要聯誼，現在的她很享受大家教他怎麼「追男生」，像是同劇好友鍾瑶、阿Ken都會相當關心的她感情進度。

▲郭書瑤單身多年，周遭好友都相當關心她的脫單進度。（圖／彼此影業提供）

不只演藝圈好友，就連郭書瑤自己的經紀人都相當在意她的脫單進度，在2025年年底時，她與好友丫頭到信義區逛街，經紀人還會設定「認識新朋友KPI」給她，要她出門多認識新對象，笑說「根本像是遊戲破關的概念」。

▲郭書瑤單身多年，周遭好友都相當關心她的脫單進度。（圖／彼此影業提供）

至於脫單拜月老的妙招，郭書瑤坦言自己從未有拜月老的經驗，原因是「還沒有明確的條件」，所以還不敢去煩神明，倒是有陪朋友去求月老的經驗，去的是霞海城隍廟，最終陪伴去的朋友果真都找到合適的另一半。

▲郭書瑤單身多年，周遭好友都相當關心她的脫單進度。（圖／彼此影業提供）

私底下，郭書瑤常常會幫周遭好友帶小孩，對於寶寶很有自己的帶娃技巧，她坦言自己現在單身，所以可以當單親朋友的後援。至於自己當媽，郭書瑤表示自己沒有特別想要生，但有思考過「想要收養小孩」，坦言「沒有覺得人生一定要經歷婚姻、生小孩，如果有當然好」。

▲郭書瑤有想要領養小孩的想法。（圖／彼此影業提供）

對此，郭書瑤透露其實自己已經有在看相關資訊與法律，也差不多了解該怎麼正規收養小孩，更表示這個想法已經跟家人討論過，家人也都相當支持她的決定，認為「沒血緣也沒有關係」，所以自己不一定會凍卵，好友鍾瑶也有類似的想法，笑說「像是多元成家的概念」。