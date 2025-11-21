ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
楊宗緯控「妨害名譽、洩漏個資」
台日以前沒這好！他揭「友好關鍵點」
aespa遭抵制上日紅白「連署破8.5萬」
昔被輿論中傷　李芷婷IG突清空「只剩6則發文」！　

記者蔡琛儀／台北報導

李芷婷推出新歌〈燒成灰燼〉，以「浴火重生」作為核心，唱出面對質疑與壓力後重新站起的勇氣，也預告12月將帶來全新專輯，更把IG清空到只剩下與新歌有關的6則發文，她更發文表示：「當初怎麼攻擊我、笑我、詆毀我，以及那些恨不得讓我下去的聲音，最後都成為只有我能擁有的人生養分。」

▲▼李芷婷〈燒成灰燼〉。（圖／華納提供）

▲李芷婷推出新歌〈燒成灰燼〉。（圖／華納提供）

李芷婷以穿透高音在《聲林之王》《中國好聲音》累積辨識度，她坦言以前非常在意眼光，總想讓所有人喜歡自己，因而變得完美主義，多年後她開始練習把注意力拉回自身：「不是完全不在乎別人的想法，而是先顧好自己的心，再面對外界。」MV以怪奇寓言呈現她與象徵脆弱力量的「怪異女孩」穿梭城市，被誤解、被貼標籤，直到最終被看見。

[廣告]請繼續往下閱讀...

MV中的「怪異女孩」穿著縫滿布偶的厚重外衣，象徵被貼上的標籤，她一路拆下布偶送給靠近的人，把誤解化成能被接住的小禮物；當女孩消失，城市卻留下更多抱著布偶微笑的人。李芷婷說首次看到角色設定就想落淚，彷彿被看穿：「很多時候我看起來堅強、一直給大家力量，其實常是犧牲自己的感受。」

▲▼李芷婷〈燒成灰燼〉。（圖／華納提供）

▲▼李芷婷看到「怪異女孩」的角色設定忍不住落淚。（圖／華納提供）

▲▼李芷婷〈燒成灰燼〉。（圖／華納提供）

拍攝中最令她難忘的則是在餐廳的戲，畫面中面對滿屋手機鏡頭，怪異女孩只安靜地對李芷婷微笑，就像是在替她擋住外界眼光，李芷婷說：「那一刻我心裡酸酸的，感覺就像她知道我會被輿論刺傷，所以用最溫柔的方式陪我。」

回望2025年，李芷婷形容這是一場「總整理」，包括搬家、重新調整生活圈，學會分辨關係界線，也逐漸明白如何保護自己，她笑說心裡比以往踏實許多，唯一仍在努力的是讓肌肉量跟心靈的成長，「希望心變強壯的同時，身體也能一起升級。」

