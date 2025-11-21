范冰冰明晚可望現身金馬獎？　劉若英哀嘆女演員減重辛酸

記者葉文正／台北報導

62屆金馬獎明晚將在台北流行音樂中心舉行，包括劉若英、方郁婷、林依晨、高伊玲與范冰冰在女主角獎項競爭激烈，導演也表示范冰冰明天有可能給大家「驚喜」。而明天金馬紅毯更是兵家必爭之地，對此劉若英也提到身為女星的辛酸，大嘆自己「只要沒減肥就是胖子」。

▲劉若英笑說自己只要不減肥種就是胖子。（圖／記者黃克翔攝）

金馬女主角劉若英以《我們意外的勇氣》入圍最佳女主角獎，坦言很久沒來金馬獎，看到很多老朋友，很開心，「因為真的太久了，而且每次都不是我，所以揭獎時刻，就微笑就好，大環境有好電影不容易，我是會真心為對方高興，微笑拍手就好。

▲高伊玲坦承自己必須要再減脂。（圖／記者黃克翔攝）

劉若英也被問到如何控管保持身材，她也不諱言：「我是易胖體質，不是在減肥，就是在正在減肥的路上，不是為了金馬獎，反正沒減肥我就是胖子。」引來現場大笑。

以《大濛》入圍的方郁婷，則提到「當年獲得最佳新演員，這次入圍今年很榮幸，跟這麼多漂亮優秀演員，希望大家為我們的電影感動到，得到觀眾最佳票選影片，大家喜歡我們當然很開心。」她說揭獎當下會很緊張，沒有控制表情，至於體重身材控管，她說「我就是餓了就吃。」

本次以《深度安靜》入圍的林依晨，過去靠《飛躍情海》也入圍過女主角，她認為有點久別重逢，但是更新奇，更興奮，這種時刻太重要也震撼，都是真實最可貴，就表情管理就好。

她也笑說，「我女兒挺愛我的，還在餵母奶要讓她吃夠，老公應該是說，在我心裡妳一直是最棒的。」

以《我家的事》入圍的高伊玲，由主持轉戰到演員，而且在北影已經拿下影后，本次首度叩關金馬，她笑說：「非常開心跟榮幸，重新回到演員的路上，現在能回來當演員是很棒的事情，很多人都可以當我的學習對象，加上科技進步，非常高興惶恐之至。最近重新看了一次《影后》，不管怎樣，還是會想那一段話，引頸期盼。」她坦言現在都不敢吃，因為後面工作也要減脂，所以真的不敢吃。