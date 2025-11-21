台綜挨批30年沒進步！　主播亮「收視排行榜」：觀眾組成是主因

記者張筱涵／綜合報導

台灣綜藝節目時常受到批評，近來因《綜藝大集合》氣球遊戲一事，有網友表示「不思進取、目光短淺」。對此，華視主播宋燕旻20日發文，強調節目品質的背後其實牽涉到「台灣的收視率機制」與「還在看電視的觀眾族群」，直言：「內容會被罵30年沒進步，觀眾的組成才是主因之一。」

宋燕旻表示，不討論哪個節目好壞，也反對任何涉及騷擾或侵害的綜藝內容，但希望外界能理解節目走向與收視族群高度相關：「在網路與串流盛行的今日，多數人已經不坐在電視前。」她指出，目前台灣主流收視率仍由外商「艾傑比尼爾森」調查，透過樣本戶安裝機上盒，以家中每位成員的按碼紀錄來統計電視收視，並進行加權推估。

然而，願意成為樣本戶的多半是年齡層較高、收視習慣穩定的族群。宋燕旻提出三個問題反問社會大眾「你多久沒坐在電視前了？」「你願意讓機器記錄你的收視習慣嗎？」「在有網路與串流的今天，你還願意被廣告綁著看電視嗎？」

宋燕旻坦言，身為主播不得不承認電視觀眾確實逐年下降，「資訊來源變多元，能看電視的族群也變得有限。」但這並不代表電視節目沒有存在價值，而是應該意識到「電視是為了剩下的那群人製作內容」。

以自己家中的例子為證，宋燕旻的父親只有國中學歷、不會使用智慧型手機，平日只看電視，也愛看許多被網友嫌棄的內容：「他不是不思進取，只是需求不同，要求他看CNN，他三秒就睡著。」進而直言，批評老觀眾不進取，某種程度就是「何不食肉糜」。

宋燕旻也指出，除了公視之外，台灣電視台多為商業體系，必須自負盈虧，因此「廣告商看收視率、電視台也只能跟著收視率走」，內容往往被市場左右：「掌控遙控器的人，某部分也掌控了節目的方向。」

不過，宋燕旻強調電視內容並非原地踏步，親點名今年金鐘入圍節目如《夜市王》、《老少女奇遇記》、《人生幹大事上船了！》以及華視《台灣體能王叫我第一名》，都展現製作單位的用心，她也呼籲觀眾：「要支持優質內容，最直接的方法就是收看。」

而從宋燕旻貼文附上的16日收視排行榜，可見引起討論的「氣球遊戲」節目《綜藝大集合》是第一名。

