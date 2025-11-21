陸短劇驚見《康熙》爆紅台星！男女主角是爆紅大咖演「偽裝夫妻」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸直式短劇（豎屏短劇）強勢崛起，也迅速誕生多位人氣演員，其中27歲劉蕭旭因演出《盛夏芬德拉》成為爆紅男神，新劇《暗潮湧動》屬於諜戰題材，搭檔同樣高人氣的女星王小億，受到追劇粉絲高度期待。該劇預告近日曝光，網友意外發現，其中一位配角演員是《康熙來了》爆紅的台灣男星郭鑫。

▲大陸短劇《暗潮湧動》將播出，男女主角是爆紅男神劉蕭旭，與王小億二搭。（圖／翻攝自微博）

《暗潮湧動》是短劇界的大製作，描述男女主角為了執行任務偽裝成夫妻，日常相處中逐漸產生情愫，本劇是劉蕭旭與王小億繼《幸得相遇離婚時》二搭之作，且兩人都有破10億播放量的短劇代表作，等於是強強聯手。同時本劇男女主角戲裡不但談戀愛，面對敵人時還是戰友，首波預告走輕喜劇路線。不過諜戰題材的劇集在中國大陸比較不熱門，甚至有短劇迷直言「短國不吃這種劇情」，能否藉由兩位TOP級演員（大陸稱頭部演員）演出衝出收視高度，格外令人好奇。

該劇第二波預告又有新發現。網友認出飾演日本軍官的演員，是台灣男星郭鑫。而郭鑫因《康熙來了》知名度大漲，節目結束後，轉戰戲劇演出，2018年轉往大陸發展。他改名郭晉東，沉寂3年才逐漸有演出機會，2021年憑電影《夜守》在「Festigious洛杉磯國際電影節」獲得影帝獎項肯定，近年持續在兩岸當空中飛人。

▲郭鑫因《康熙來了》爆紅，後來到大陸拍戲。（圖／翻攝自微博）

▲郭鑫改名郭晉東在大陸拍戲，也投入直式短劇演出，9月曬出《暗潮湧動》殺青照。（圖／翻攝自微博）

郭鑫近年持續拍電影，戲劇方面也開始投身短劇，9月曬出直式短劇《暗潮涌動》殺青照，10月短暫回台北期間，因為看到新聞報導，前去花蓮光復鄉當鏟子超人，如今也在直式短劇演出，讓新作未上線已經話題滿滿。

▲郭鑫10月回台，去花蓮當鏟子超人。（圖／翻攝自IG）