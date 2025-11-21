LIVE／TWICE抵達高雄！　《ETtoday》14點準時全程直播

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團TWICE首度帶著巡演來到台灣開唱，7位成員娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢21日一早從仁川機場出發，約莫在下午抵達高雄小港機場，《ETtoday》也將在14點為粉絲全程直播接機盛況，邀請全台ONCE共襄盛舉。

▲TWICE稍早已經從韓國出發。（圖／翻攝自FACEBOOK／TWICE）

7位成員一早從仁川機場出發，她們看到大批媒體在機場等待，親切地揮揮手，志效則是墊後走在最後面，首度來到子瑜家鄉開唱，幾位成員看起來心情不錯，Momo、多賢、志效等人有求必應、點頭向媒體致意。

為迎接TWICE天后降臨，高雄市政府發動全市應援，其中7大地標規劃「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」巡迴視覺藍燈光文字秀從18日晚正式點燈。另外還有義享時尚廣場推出「巡迴快閃店」販售期間限定品項及特典。同時，即日起至23日期間，指定路段交通號誌燈也會變成TWICE主題，可看到「LOOK TWICE」＋「TWICE 2025 KAOHSIUNG」，地點包括世運主場館區 - 世運大道、左楠路口；中央公園（新堀江商圈）- 中山一路／五福二路、五福二路／玉竹三街；駁二藝術特區 - 大勇路／公園二路口。

▲TWICE首度來到高雄開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）



不僅如此，20日起，搭乘高捷時，更可聽到TWICE驚喜中、英文獻聲捷運列車進站廣播，該段語音在網路上掀起極大迴響，粉絲狂讚「歡迎子瑜回家」、「哇塞這企劃也太貼心」。稍後TWICE預計在下午抵達小港機場，《ETtoday》也將在14點為粉絲全程直播接機盛況，一睹女神風采。