楊宗緯報警！控「妨害名譽、洩漏個資」二度發聲：做正確的事

歌手楊宗緯被爆料回台養傷，遭到鄰居控訴多項擾人罪狀，包括雜物佔滿梯廳、家人隨地便溺等，繼19日微博發文反擊，並找議員揭露爆料內幕，昨日（20）曬出報案單，二度發聲「堅持做正確的事」。

▲楊宗緯遭控惡鄰，正式報警。（圖／翻攝自微博）

楊宗緯曬出新北市林口分局文林派出所的案件證明單，本人已於20日晚間6點32分報案，控訴3月至9月遭妨害名譽及洩漏個資，為此前去報案。他在微博發文：「尊重每個人的選擇，相信所有行為都會帶來相應的後果。堅持做正確的事，也相信世界自有其平衡之道。我們的生活、情緒、未來，我們自己定義。」

▲楊宗緯PO出派出所案件證明書。（圖／翻攝自微博）

最後楊宗緯感謝一一感謝前立法委員游毓蘭、郭麗安校長、藝人白冰冰等人為他站出來說話，「正因為受妳們風骨的影響，才讓我有繼續發光的動力」。貼文同時曬出游毓蘭發文，文中提及「我佩服楊宗緯的勇氣，知道他也是為了保護自己年邁的雙親，才會接下這個工作」。郭麗安校長也留言回應「以宗緯的工作情形，當著社區主委所圖為何呢？乾脆辭職還比較爽快。更不用說去嘲笑家人的生理失能，這個太超過了。」

▲前立委游毓蘭為楊宗緯發文。（圖／翻攝自微博）

▲楊宗緯發文。（圖／翻攝自微博）