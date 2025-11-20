ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」
「4星座」將迎10年大運
趙露思工作室突發聲喊告
黃沐妍昔患卵巢早衰「被判不孕症」　公開備孕辛酸：人生自己主導

記者王靖淳／綜合報導

女星黃沐妍（小豬）日前證實已於10月中旬登記結婚，13日則透過在社群大方承認目前已經懷孕，今（20）日更拍片透露，自己是卵巢早衰患者，加上AMH值極低，基本上被判定為不孕症的前兆患者，如今順利懷孕讓她感到相當開心。

▲▼黃沐妍。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）

▲黃沐妍是不孕症前兆患者。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）

黃沐妍透露，今年5月她曾動手術切除子宮肌瘤，當時經醫師檢查發現，她的子宮狀況相當糟糕，「除了肌瘤以外，子宮裡面其實沾黏的非常嚴重」，甚至形容內部慘況「長得像起司乳酪一樣」，導致根本沒有著床空間。沒想到醫師在幫她清理乾淨後，竟大膽跟她打賭3個月內就會懷孕，當時她還半信半疑直呼不可能，後來竟真的順利懷孕。

回顧求子之路，黃沐妍感性分享，早在28歲那年，她就因一份健檢報告而徹底改變。當時她拿到AMH檢測結果，發現「數字不是一般的2–5，而是0.5」，這個殘酷的數據讓她瞬間意識到「有些事情，不能等，也不能僥倖。」面對可能無法受孕的恐懼，即便卵量稀少，黃沐妍選擇在半年內連做3次凍卵，為此她坦言那段日子並不容易，身體與心理都承受了比同齡女孩更大的壓力，但她始終告訴自己：「我的人生，我自己主導，至少未來的我，可以有當媽媽的權利。」

▲▼黃沐妍。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）

▲黃沐妍結婚1月認了已懷孕。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）

最後，黃沐妍以自身經驗呼籲所有女性，「真的是要好好去做婦科的檢查」，有問題直接諮詢專業醫師，不要自己當醫生亂猜，同時也將這段旅程獻給所有正在備孕路上努力的女性，無論是正在調養身體，或是還在面對失落的人，都不要輕易放棄，給自己多一點耐心，多一次機會，多一份愛。只要你願意為自己走下去，世界就會願意為你留一扇門。你永遠不孤單，而你的可能性，永遠比你想的多。」

青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名

44分鐘前11

黃沐妍昔患卵巢早衰「被判不孕症」　公開備孕辛酸：人生自己主導

1小時前31

快訊／被爆離婚神通少東2年　孫正華發聲明「這裡是自由台灣」

1小時前20

玉女歌手驚喜現身小學　「接任家長會長」43歲近況曝光

1小時前1510

快訊／TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

2小時前101

趙露思工作室突發聲明！　鎖定17名黑粉喊告：絕不姑息

3小時前30

坣娜、屠穎接連離世！　郭蘅祈和萬芳緬懷開唱...一開口全場淚崩

3小時前0

桂綸鎂、西島秀俊演夫妻！大讚：他像大樹抓住我　溫柔互動曝光

3小時前0

狂賣60億！張鈞甯、柯汶利「情侶檔聯手」 《默殺》回歸台灣大銀幕

3小時前0

莫允雯《黑盒子》女兒罹怪病器官退化　她包下遊樂園替女完成心願

3小時前0

15億神曲原唱來了！GIVĒON宣布1月台北開唱　感性喊話「不可能忘記你們」

