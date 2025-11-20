黃沐妍昔患卵巢早衰「被判不孕症」　公開備孕辛酸：人生自己主導

記者王靖淳／綜合報導

女星黃沐妍（小豬）日前證實已於10月中旬登記結婚，13日則透過在社群大方承認目前已經懷孕，今（20）日更拍片透露，自己是卵巢早衰患者，加上AMH值極低，基本上被判定為不孕症的前兆患者，如今順利懷孕讓她感到相當開心。

▲黃沐妍是不孕症前兆患者。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）

黃沐妍透露，今年5月她曾動手術切除子宮肌瘤，當時經醫師檢查發現，她的子宮狀況相當糟糕，「除了肌瘤以外，子宮裡面其實沾黏的非常嚴重」，甚至形容內部慘況「長得像起司乳酪一樣」，導致根本沒有著床空間。沒想到醫師在幫她清理乾淨後，竟大膽跟她打賭3個月內就會懷孕，當時她還半信半疑直呼不可能，後來竟真的順利懷孕。

回顧求子之路，黃沐妍感性分享，早在28歲那年，她就因一份健檢報告而徹底改變。當時她拿到AMH檢測結果，發現「數字不是一般的2–5，而是0.5」，這個殘酷的數據讓她瞬間意識到「有些事情，不能等，也不能僥倖。」面對可能無法受孕的恐懼，即便卵量稀少，黃沐妍選擇在半年內連做3次凍卵，為此她坦言那段日子並不容易，身體與心理都承受了比同齡女孩更大的壓力，但她始終告訴自己：「我的人生，我自己主導，至少未來的我，可以有當媽媽的權利。」

▲黃沐妍結婚1月認了已懷孕。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）

最後，黃沐妍以自身經驗呼籲所有女性，「真的是要好好去做婦科的檢查」，有問題直接諮詢專業醫師，不要自己當醫生亂猜，同時也將這段旅程獻給所有正在備孕路上努力的女性，無論是正在調養身體，或是還在面對失落的人，都不要輕易放棄，給自己多一點耐心，多一次機會，多一份愛。只要你願意為自己走下去，世界就會願意為你留一扇門。你永遠不孤單，而你的可能性，永遠比你想的多。」