日女星節目談「首相高市早苗」慘遭炎上！　網轟：至少要做功課

記者陳芊秀／綜合報導

日本首相高市早苗因「台灣有事」言論，導致日中關係緊張，中國大陸目前彷彿下限日令，除了發出旅遊警告、原定排上映的日本電影相繼撤檔，還暫停進口日本海鮮。而日本女星Barbie在資訊情報節目發表對首相看法，意外引發網路熱議。

▲Barbie在資訊節目談首相高市早苗的發言，遭批評「至少要做功課」。（圖／翻攝自X）

日中兩國陷於緊張狀態，各家電視台新聞資訊節目紛紛討論此事，而Barbie是搞笑團體「Fall in Love」成員，目前擔任TBS資訊情報節目《Hirubi》週二時段的評論員，該節目針對日中關係進行特別報導，她針對首相的發言言發表自己的意見：「光是一個發言就有這樣的影響……。從民間或市民的角度來看，對於有預定計畫的人來說，大概會受不了吧……。」

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

接著Barbie直言：「希望能再次詢問高市女士，對日本國內也好，其真正的想法是什麼？究竟是有什麼樣的意圖……我的想法是希望在向中國方面撤回之前，她能先向國民說明。」不過她的發言並未獲得太多認同，並且在網路上受到強烈反駁的留言「高市女士在國會上已經向日本國民做出了淺顯易懂的說明喔。如果連那樣都無法理解的話，我認為最好不要在電視上發表不慎重的言論」、「在國會充分說明了，這只是Barbie沒有好好理解而已吧」、「身為藝人要觸碰政治議題雖然是自由的，但希望至少要做點『最基本的功課』。」

另一派網友認為，這類議題要藝人發言太為難，也有人表示「問藝人這件事太殘酷了」、「就算不是Barbie小姐，造成這麼多困擾了，覺得應該向國民說明也是理所當然的吧」、「不就只是代替市井小民表達心聲而已嗎」。

媒體人認為，Barbie不是專家，她站在普通觀眾立場拋出疑問，這是資訊情報節目裡有藝人評論員的功能之一，畢竟不是每個民眾都看過國會轉播。面對如此敏感的議題，藝人願意說出自己的意見，也有人認為值得肯定。