快訊／小島秀夫不來了！確診A流「取消金馬行程」　親筆信致歉：昨晚還在準備

記者蕭采薇／台北報導

日本知名遊戲製作人小島秀夫，原訂於11月21日出席金馬影展的「小島秀夫大師講堂」活動，並擔任金馬獎頒獎人。不過20日他宣布因確診A型流感，無法如期來台出席金馬活動，「大師講堂」活動也無奈取消。

▲日本知名遊戲製作人小島秀夫，因確診A型流感，無法如期來台出席金馬活動。（圖／金馬執委會提供）

小島秀夫透過金馬影展，向期待已久的台灣影迷與媒體發布了一則親筆訊息，字裡行間充滿了對無法來台的遺憾與歉意。他表示：「原本非常期待明天起在台北金馬影展與粉絲們見面，但我今早出現發燒症狀，經醫院檢查後，被確診為A型流感。即使我已經接種疫苗並多加留意，仍然無法避免感染，因此我無法進行海外旅行，也不得不放棄前往台北金馬影展及參加頒獎典禮。」

小島秀夫先生更透露，為了此次金馬之行，他前一晚還特地重新觀賞了原本預計進行映後座談的電影《衝鋒飛車隊》，顯示他本人對此次台灣行的高度重視與期待。他對此感到非常遺憾，並特別提及金馬影展為他精心策劃的活動，包括放映他心目中五部「有史以來最愛的電影」，以及滿滿誠意的相關安排。他對金馬節目組的各位，以及所有期待與他見面的粉絲們，深感抱歉。

儘管此次無法成行，小島秀夫先生在訊息中也向台灣影迷許下承諾：「這次無法實現，但我承諾未來一定會找一個合適的時間親自前往，把這次沒能做到的事補上。」這番話語讓所有期待的影迷們仍抱持希望，期盼未來能有機會在台灣親睹這位遊戲大師的風采。

金馬影展主辦單位對此突發狀況深表惋惜，並向所有已報名或期待參加大師講堂的觀眾致上最深的歉意。主辦單位也表示，將密切關注小島秀夫先生的健康狀況，並期待未來能有機會再次邀請他來台，實現他與台灣影迷的約定。

小島秀夫是享譽國際的日本遊戲製作人、導演、編劇，以其獨特的敘事風格、電影化的遊戲體驗和創新的遊戲設計而聞名。他的代表作包括《潛龍諜影》系列、《死亡擱淺》等，在全球遊戲界擁有無數追隨者。他對電影藝術的熱愛也眾所皆知，曾多次公開分享他對電影的見解，並將電影元素融入其遊戲創作中。