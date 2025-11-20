收娃娃後「寢食難安」！鄧福如驚覺是誤會　急尋主人：我自作多情

記者潘慧中／綜合報導

鄧福如上週末演出後原本心情愉悅，卻因一件小插曲「這兩天寢食難安」。她表示當天與觀眾互動時，有位同學拿著娃娃對她露出溫暖笑容，她當下以為對方是要送她，「哇～～人太好了欸～好可愛喔應該是要送我的吧」，於是興奮地收下，但回程突然意識到可能誤會了。

▲▼鄧福如不小心拿走粉絲的娃娃。（圖／翻攝自Instagram／afuuuuuuuuuu）



越想越不對勁的鄧福如在車上驚呼：「該不會同學就只是帶著熊熊娃娃來聽音樂而已？」畢竟，她遇過其他粉絲是「打算以娃娃的手跟來我進行手的接觸（？）而已」，並沒有送娃娃的意思。她開始反思整段互動，甚至又擔心又懷疑：「一切都是我在自作多情？？？？！嗎！！？！！！！」

▲鄧福如日前參加活動開唱。（圖／翻攝自Instagram／afuuuuuuuuuu）



因此，鄧福如決定公開喊話：「希望娃娃的主人看到這篇文可以私訊給我來找我認領，我會將它寄回給你的。」儘管如此，她仍強調無論是否有誤會，「都還是非常開心跟你們共度上個美好的週末的喲」，展現她一貫溫暖貼心的態度。

不久後，娃娃主人真的現身留言了，「是我是我！對，我本來只是帶小熊去聽音樂，但沒事的我覺得小熊會很喜歡新主人，結束後我直接衝去買了一隻一樣的，阿福同款get！」

▲鄧福如發文後真的釣出娃娃的主人留言。（圖／翻攝自Instagram／afuuuuuuuuuu）



阿福頓時超激動，「啊啊啊救命～～～～～跪著求妳務必私訊我妳的聯繫方式，我會盡快讓他們雙胞胎兄弟姐妹團圓嗚嗚嗚～～～～～。」

