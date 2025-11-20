茵聲「自己睫毛自己做」成果超狂！近距離眼照曝：我可是有證書呢

記者潘慧中／綜合報導

茵聲（鄭茵聲）是「這群人」的成員之一，近年演藝事業獲得好評的她，仍不時把握空檔分享生活。她20日便在社群網站上傳自行接睫毛的成果照，超強手藝令不少粉絲為之讚嘆！

▲茵聲自己做睫毛。（圖／翻攝自Instagram／ferrtsss）



從Instagram限時動態中，可以看到茵聲的上睫毛經過處理後，根根分明、向上均勻捲翹，從眼頭到眼尾的睫毛方向一致，呈現出自然放射線，讓眼睛立刻顯得明亮有神。

▲▼茵聲多才多藝。（圖／翻攝自Instagram／ferrtsss）



對此，茵聲笑說：「自己睫毛自己做，我現在可是有證書的專業人士呢！哼哼，怎麼什麼都會，我好可怕～。」雖然並未完成下睫毛，但她的手藝已經讓人讚嘆不已，「明天再做我累了，自己做自己挺不容易的。」

▲▼茵聲還會自己做光療指甲。（圖／翻攝自Instagram／ferrtsss）



事實上，茵聲不只會自行接睫毛，還會做光療指甲。她之前曾親自將手指頭繪上黑色、天藍色、紅色和白色等繽紛色彩，還隨意點綴出不規則、暈染和線條等圖案，做工十分細緻，而且無論是死皮或甲型都修整得十分乾淨，「光指甲就做了一整晚，左手要做右手真的是美甲師等級了！」