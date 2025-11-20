SWAG也向家寧招手！本人態度曝…男網紅出事「黏女優取暖」補錢坑

▲SWAG曾喊話邀請家寧助陣，但家寧毫無回應。（圖／翻攝自家寧YouTube）

圖文／鏡週刊

SWAG號稱亞洲最大成人平台，既然主打黑暗路線，自然不怕爭議，除了熱情歡迎粿粿開台外，過去他們邀約合作的對象，幾乎可以湊滿一本炎上事件簿。

SWAG對於藝人一向抱持著雪中送炭的態度，尤其爭議越高的越愛，早期曾邀約醉毆司機出事的李妍瑾、染毒的謝和弦等，都創造不少話題。

近期更是和網紅合作的風生水起，比如説陳沂遭毆後，就跑去SWAG聊時事，還和館長合體。而統神張嘉航因評論黃子佼事件「沒那麼嚴重」，遭到全網撻伐，嚴重影響業配收入，讓他在SWAG直播，還號稱「尺度無上限」，果然平台就派來兩名女優挑逗他，畫面相當離奇。

▲統神因失言掉業配，登上SWAG和女優互動。（圖／翻攝自SWAG）

不過並非是所有出事名人都會點頭答應，SWAG曾在社群平台喊話邀請家寧，獲得石沈大海的毫無回應。而年中爆出情感糾紛的賀瓏，因前女友天殘輕生，也瞬間跌至谷底，網友喊話要SWAG找賀瓏開節目，卻被官方火速拒絕，「畢竟不是所有故事都適合現在開mic，我們認為現階段比較適合關mic。」



