青龍紅毯／孫藝真背全裸同台玄彬！放話「獎不讓給老公」：我要拿獎

南韓一年一度影壇盛事2025青龍電影獎19日晚間在首爾舉辦，現場眾星雲集，夫妻檔玄彬、孫藝真更首次同台出現，兩人分別以電影《哈爾濱》、《徵人啟弒》入圍影帝與影后的名單，雖是一前一後走上紅毯，但還是本屆討論度最高的話題。

青龍電影獎在19日登場，玄彬在電影《哈爾濱》飾演歷史英雄人物安重根，特地戴起粗框眼鏡、梳著3、7分造型，府現身就引起觀眾熱烈歡呼聲，能夠入圍影帝，他謙虛表示「是入圍很好的事情，但得獎要交給上天。」是否有機會得獎？他謙虛笑喊：「我沒有想到。」老婆孫藝真入圍影后，夫妻倆沒有一起走紅毯，他笑喊：「我只有跟她說『我們來青龍見』。」

有趣的是，玄彬被問到「如果老婆孫藝真與你只能選一個人得獎，你會希望誰得獎？」沒想到，他堅決表示「我要拿獎！」緊接著，孫藝真以背後全裸設計的禮服現身，她也被問到同著問題，笑著反問「他（老公）是不是說他要拿獎」，接著說：「如果夫妻倆只有一個人得獎，那我要拿獎！」夫妻倆誰也不讓誰，逗笑所有人。

另一方面，少女時代成員潤娥以《凌晨兩點的惡魔》入圍影后，穿著一襲鮮紅色長裙踏上紅毯，她謙虛表示「一直以來都是只要能參加就很榮幸了」。有趣的是，《暴君》李彩玟也來到現場，以頒獎人身份現身，暴君CP再次同台，讓粉絲相當興奮。

競爭影帝部分，曹政奭也穿著帥氣正裝現身，臉上滿滿笑容，對四面八方的媒體、粉絲打招呼，謝謝很多觀眾喜歡這部電影，被問及自己得獎機率多高？他謙虛搖搖頭：「我也不太知道，我們入圍有5位，那分為5等分，我得獎機率應該是20%。」

新人獎部分還有朴珍榮、安普賢、安孝燮、鄭星一與盧允瑞、李先彬、金珉周等演員步上紅毯，前輩廉惠蘭也比著愛心親切現身，影壇大咖全部到齊，紅毯兩側吸引熱情影迷到場應援。