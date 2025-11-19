ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
快訊／邱澤、許瑋甯婚禮要來了
閻奕格遭綑綁、矇眼全身發麻！　驚遇恐怖情人：把我逼到極限

▲▼ 閻奕格挑戰演出一個被困在有毒關係裡、毫無反抗能力的女性角色。（圖／格聲娛樂有限公司提供）

閻奕格挑戰演出一個被困在有毒關係裡、毫無反抗能力的女性角色。（圖／格聲娛樂有限公司提供）

記者翁子涵／台北報導

閻奕格推出新單曲〈戒不掉你的愛〉，她不惜斥資百萬打造MV，更展露前所未見的演技，她顛覆過往帥氣和有個性的形象，挑戰演出一個被困在有毒關係裡、毫無反抗能力的女性角色，甚至必須演出多個她被恐怖情人綑綁、矇嘴、被迫接受控制的情節，讓她大呼：「這次真的把我逼到極限！」

▲▼ 閻奕格請到金雲演出恐怖情人。（圖／格聲娛樂有限公司提供）

▼ 閻奕格請到金雲演出恐怖情人。（圖／格聲娛樂有限公司提供）

▲▼ 閻奕格請到金雲演出恐怖情人。（圖／格聲娛樂有限公司提供）
 
閻奕格為了拍攝MV，她有很多時候都是被綑綁、綁住嘴巴的狀態，尤其在浴室中被綑綁的戲，身體完全無法移動，甚至手腳開始發麻，連想換個姿勢都需要工作人員協助，她說：「也因為這份『動彈不得』的無助感，也恰好能體現角色被關係困住的狀態，雖然很累，但也真的蠻難忘的。」

MV請到金雲演出恐怖情人，不過兩人一見面的第一場戲就是金雲聞格格的頭髮、綁她的嘴巴等比較親密的畫面，她笑說：「一開始真的蠻緊張、蠻害羞的。」金雲也說：「格格姐姐很厲害，我一開始會有很多不敢嘗試的想法，但在溝通過後姐姐很自然的接到我做的球，並且在整個表演的過程我都覺得很安全也很舒服。」更因為他出色的演技，當天拍到最後，大家都開玩笑叫他「金變態」。

〈戒不掉你的愛〉是閻奕格自組公司「格聲娛樂」當老闆後的第一個作品，現在的她是「校長兼工友」，所有大小事自己包辦，必須犧牲睡眠和休息的時間處理事務，還要控制預算，「現在我一個人要當好幾個人用：自己是老闆，同時也是企劃、社群小編，還要自己拍片、剪輯後製，平面設計，甚至要處理各種文件合約等。我發現，雜事真的好多！」讓她忍不住說：「好想要一個『複製人』！」
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

