記者蔡宜芳／綜合報導

在日劇《派遣女醫X》第四季飾演會長王超的日本55歲男星矢野浩二（浩歌），於2001年進軍中國大陸，大多時間都在大陸發展，還娶了重慶妻子。近來，因日本首相高市早苗的涉台言論，導致中日關係緊張，而浩歌18日也於微博發言，強調「永遠支持一個中國」。

▲矢野浩二在2022年啟用「浩歌」作為中文藝名。（圖／翻攝自微博／浩歌KOJI）

矢野浩二表示，自己在25年前去到大陸，「從最初的陌生，到如今的溫暖，是這片土地給了我事業、友情、人生的意義。」認為中國不只是自己的第二故鄉，更是讓他重新認識「家」的地方。

矢野浩二也提到，在中國多年的生活裡，他擁有兄弟、家人，以及粉絲「浩家人」的陪伴與支持，「我永遠珍惜這一切，也永遠支持一個中國，我永遠愛你們。」

▲▼矢野浩二表態。（圖／翻攝自微博／浩歌KOJI）

此前，日本首相高市早苗日前拋出的「台灣有事」說法在中國引起強烈反彈，相關風波持續延燒。而日本駐中國大使館17日罕見發布「安全對策」，提醒身處中國境內的日本公民近期外出務必保持高度警覺，注意周遭是否有可疑人士，並盡量結伴同行，特別是帶著孩童的家庭更應加倍留意。另一方面，多部日片原本排期大陸上映卻傳出撤檔、暫緩上映，日本男團JO1原定11月28日在大陸廣州舉行的見面會也宣布取消。