亞亞肋骨「痛到無法側躺」　懷孕晚期近況曝：真的會嚇死

網紅團體「在不瘋狂就等死」前團員亞亞（鄭羽凡）6月底公開結婚及懷孕的雙喜訊，事後更舉辦性別派對，正式揭曉肚子裡的寶寶是男生。目前懷孕進入後期階段的她，最近在Threads發文透露，自己竟然碰上肋骨痛、肋骨拉傷發炎等狀況，讓她直呼痛到不行。

▲亞亞。（圖／翻攝自Instagram／yayaaniki546）

亞亞在文中無奈表示，「我這輩子沒有想到肋骨會痛」，原先只是左側肋骨隱隱作痛，沒想到狀況急轉直下，在變換姿勢時，突然感覺到「ㄅㄧㄠ」的一下，緊接著左側胸下緣便傳來劇烈疼痛，不但讓她無法左側躺，就連睡覺翻身都痛到受不了，只能緊急熱敷緩解不適。

▲亞亞分享孕晚期生活。（圖／翻攝自Threads／yayaaniki546）

面對突如其來的劇痛，亞亞在上網查資料後發現，竟然查不到其他孕媽咪有類似的「左側肋骨痛」討論，後來她轉而求助於ChatGPT，才得知原來這在孕期其實很常見。然而，她在查資料的過程中還發現，有孕晚期的媽咪因為鬆弛素，導致發生肋骨斷裂的案例。看到這些資訊後，讓亞亞驚呼：「真的會嚇死我」，深怕自己也面臨同樣的後果。