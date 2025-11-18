洪佩瑜為這首歌崩潰痛哭「還要求清場」：情緒被無限放大

記者蔡琛儀／台北報導

洪佩瑜推出新歌〈完整〉，由蔡旻佑譜曲、廖文強填詞，製作人陳建騏以「事過境遷」視角打造明亮編曲，喚起人們心底尚未放下的「最後一個紙箱」，洪佩瑜在錄音時情緒像被深水炸彈引爆，她還哭到請求清場獨自消化。

▲洪佩瑜錄唱〈完整〉時情緒一度潰堤。（圖／何樂音樂提供）

拍MV時她在空屋中獨演，再度情緒失控落淚，她說：「在那個瞬間好像對於魚刺存在的借代有了更深的感觸。 不是想到特定的事情，而是在一個日常的場景去凝視不經意在生活中扎入身體 的不適感，選擇經驗、最後自己解決掉那個不適感的過程，好像無限放大了情緒的表現，回想起來覺得很有趣。」

首次與導演黃中平合作，她笑說因導演是「美的守護者」，現場所有人想法一致，她反而能專注投入狀態，自然呈現不同的自己。她也再次展現把庫存歌唱成主打的能力，從〈不在一起就不會分開〉到〈踮起腳尖愛〉皆如此。

▲洪佩瑜連拍MV都崩潰落淚。（圖／何樂音樂提供）

〈完整〉源自廖文強喪父後的創作，經過幾度輾轉未被收錄，直到洪佩瑜第二張專輯《開》才被選入並成為壓軸主打。她認為歌與人的相遇全靠緣分，「作品有自己的命。」此外，洪佩瑜專輯《開》數位上架後口碑狂飆，包括田馥甄、吳青峰等天王天后也紛紛力挺。