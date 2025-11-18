唐從聖健康亮紅燈掛急診！　被護理師認出：10年前也來過這裡

記者王靖淳／綜合報導

藝人唐從聖最近隨著舞台劇《會演是英雄》前往台中中山堂，連演三天。不料，他昨（17）日卻在社群發文透露，自己在演出首日，健康就突然亮紅燈，使他趕緊到隔壁的中國醫藥學院掛急診。

▲唐從聖。（圖／翻攝自Facebook／從從唐從聖）

唐從聖透露，第一天下午彩排時喉嚨就啞到不行，甚至左膝蓋突然紅腫脹痛，狀況相當不樂觀。儘管身邊的人，都勸他暫停彩排去看醫生，但為了演出的品質，他仍靠著堅強的意志力，硬著撐過了彩排和晚上的演出。直到收工後，唐從聖才因膝蓋實在痛到半夜睡不著覺，而緊急前往隔壁的中國醫藥學院掛急診。

讓唐從聖感到驚訝的是，當他到急診室時，竟被一位護理師當場認出。對方表示10年前他也來過這裡急診，而且當時也是她幫他處理的。這也勾起唐從聖的回憶，他想起當年自己也是來台中巡演，但在早上卻因急性腸胃炎而緊急就醫。當時，他也是在打針、吃藥及吊點滴後，才火速趕回劇場，並驚險地完成了演出。

▲唐從聖送急診。（圖／翻攝自Facebook／從從唐從聖）

接著，唐從聖更透露，自己其實已是「三進」這家急診室。他回憶，早在20年前的SARS期間，他來台中出外景，因為無預警的全身不適，而被送往同一家醫院。面對這三次的巧合，讓他忍不住直呼：「為什麼會有這麼特別的巧合呢？」所幸，這三次的急診，最終都是平安健康的出院，也未影響到演出，為此他表示：「祝福大家都平安健康，喜樂常伴。」