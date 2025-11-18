方馨剃光頭被疑造假！　「髮際邊緣有皺摺」本尊無奈揭真相

記者蔡宜芳／綜合報導

53歲女星方馨近日為了新戲《鳩摩羅什‧千年一譯》，敬業剃成大光頭，引起網友熱烈討論。不過，她也因而被質疑是「假剃頭」、實則戴了光頭道具，對此，方馨親自發文回應，直說：「真的剃了啦！」

▲方馨為戲剃光頭。（圖／翻攝自Instagram／cin_fon）

方馨透露，她在11日就已經正式剃頭，沒想到照片曝光後，被部分網友指出髮際邊緣有皺摺、膚色不均，質疑她是「假剃」。對此，方馨無奈表示：「我想這麼容易會被發現的事，應該沒有人會故意發這樣新聞吧……也沒有媒體敢做這樣的新聞吧。」

針對光頭膚色不一致，方馨表示，頭皮原本被頭髮遮住、沒有曬太陽，剃掉後與臉部肌膚本來就會有色差；至於被拍到的皺摺，她笑說那只是做表情時自然會出現的紋路，「只要做表情挑個眉應該都會有吧？只是以前被頭髮遮住不容易發現吧？」她還自嘲：「還是只有我會這樣，可能頭皮也需要去拉一拉皮……」

▲方馨強調自己是真落髮。（圖／翻攝自Instagram／cin_fon）

方馨也提到，幾年前為了遮掩髮量較少，曾做過「霧頭皮」，導致部分色素脫落、部分殘留，看起來像沒剃乾淨，為了上鏡，她現在連頭皮都得上妝。但她也分享剃髮後的意外好處：「真的覺得頭頂很輕，不只洗澡減少很多時間，而且家裡地板、床上暫時不會有掉落的髮絲，清理的時間也減少了。」只是冬季來臨，光頭也讓她偶爾感到「涼颼颼」。