鬼鬼出道滿20年了！認了「偶爾想放棄」：沒想過這份工作做這麼久
記者潘慧中／綜合報導
鬼鬼（吳映潔）儘管忙於工作與育兒，仍不時會與粉絲分享生活點滴。近日格外引起討論的是，她發文宣布出道滿20年啦，「沒想過一份工作做了這麼久。」
▲鬼鬼出道滿20年啦。（圖／翻攝自Instagram／gemma_811）
鬼鬼18日在社群網站表示，今天是值得紀念的一天，原因是她正式出道滿20年了。她坦言從未想過自己能在同一份工作堅持這麼久，「我是一個很容易三分鐘熱度的人，堅持最久的就是這份工作。」回顧這20年，她表示這份工作讓她「活得五光十色」，已經不只是職業，而是「工作與人生並行著」。
▲鬼鬼重現當年在《我愛黑澀會》的表演造型。（圖／翻攝自Instagram／gemma_811）
鬼鬼坦言職涯並非一路順遂，「有時候都會覺得自己其實也沒有那麼好，偶爾會有想放棄的時候。」但是要放棄反而更不容易，原因是她真的很熱愛這份工作。因此，她決定把20年週年紀念日視為新的開始，「希望我還可以累積很多好作品，帶給自己力量也可以帶給你們力量。」
▲鬼鬼重現之前的各種經典造型。（圖／翻攝自Instagram／gemma_811）
在這個重要的時間點，鬼鬼向所有伴隨她走過的觀眾與粉絲致謝，「很謝謝喜歡我的人，也很謝謝討厭我的人。」她說自己何德何能，「讓你們喜歡、讓你們討厭」，但每一份情緒、支持或刺激，都成為她持續前進的動力，「你們可以跟我分享是從什麼時候喜歡上我？或討厭我的嗎？」
▲鬼鬼慶祝出道滿20年。（圖／翻攝自Instagram／gemma_811）
鬼鬼IG全文：
今天是值得紀念的一天
我出道20週年了
沒想過一份工作做了這麼久
我是一個很容易三分鐘熱度的人
堅持最久的就是這份工作
這份工作其實讓我活得五光十色
也不完全是一份工作
是工作與人生並行著
有時候都會覺得自己其實也沒有那麼好
偶爾會有想放棄的時候
但是要我放棄這工作超級不容易
因為真的很熱愛每份工作給我的快樂
20年是一個更新的開始
希望我還可以累積很多好作品
帶給自己力量也可以帶給你們力量
很謝謝喜歡我的人
很謝謝討厭我的人
何得何能讓你們喜歡讓你們討厭
謝謝你們一路相伴支持鼓勵祝福
你們可以跟我分享是從什麼時候喜歡上我？
或討厭我的嗎
#20週年快樂
#我愛黑澀會
#霹靂MIT
#Sugarrush
#我還是你們的公主
#還有很多說不完換你們說
