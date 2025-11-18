鬼鬼出道滿20年了！認了「偶爾想放棄」：沒想過這份工作做這麼久

記者潘慧中／綜合報導

鬼鬼（吳映潔）儘管忙於工作與育兒，仍不時會與粉絲分享生活點滴。近日格外引起討論的是，她發文宣布出道滿20年啦，「沒想過一份工作做了這麼久。」

▲鬼鬼出道滿20年啦。（圖／翻攝自Instagram／gemma_811）



[廣告]請繼續往下閱讀...

鬼鬼18日在社群網站表示，今天是值得紀念的一天，原因是她正式出道滿20年了。她坦言從未想過自己能在同一份工作堅持這麼久，「我是一個很容易三分鐘熱度的人，堅持最久的就是這份工作。」回顧這20年，她表示這份工作讓她「活得五光十色」，已經不只是職業，而是「工作與人生並行著」。

▲鬼鬼重現當年在《我愛黑澀會》的表演造型。（圖／翻攝自Instagram／gemma_811）



鬼鬼坦言職涯並非一路順遂，「有時候都會覺得自己其實也沒有那麼好，偶爾會有想放棄的時候。」但是要放棄反而更不容易，原因是她真的很熱愛這份工作。因此，她決定把20年週年紀念日視為新的開始，「希望我還可以累積很多好作品，帶給自己力量也可以帶給你們力量。」

▲鬼鬼重現之前的各種經典造型。（圖／翻攝自Instagram／gemma_811）



在這個重要的時間點，鬼鬼向所有伴隨她走過的觀眾與粉絲致謝，「很謝謝喜歡我的人，也很謝謝討厭我的人。」她說自己何德何能，「讓你們喜歡、讓你們討厭」，但每一份情緒、支持或刺激，都成為她持續前進的動力，「你們可以跟我分享是從什麼時候喜歡上我？或討厭我的嗎？」

▲鬼鬼慶祝出道滿20年。（圖／翻攝自Instagram／gemma_811）



鬼鬼IG全文：

今天是值得紀念的一天

我出道20週年了

沒想過一份工作做了這麼久

我是一個很容易三分鐘熱度的人

堅持最久的就是這份工作

這份工作其實讓我活得五光十色

也不完全是一份工作

是工作與人生並行著

有時候都會覺得自己其實也沒有那麼好

偶爾會有想放棄的時候

但是要我放棄這工作超級不容易

因為真的很熱愛每份工作給我的快樂

20年是一個更新的開始

希望我還可以累積很多好作品

帶給自己力量也可以帶給你們力量

很謝謝喜歡我的人

很謝謝討厭我的人

何得何能讓你們喜歡讓你們討厭

謝謝你們一路相伴支持鼓勵祝福

你們可以跟我分享是從什麼時候喜歡上我？

或討厭我的嗎

#20週年快樂

#我愛黑澀會

#霹靂MIT

#Sugarrush

#我還是你們的公主

#還有很多說不完換你們說