目黑蓮加入演出《幕府將軍2》！　試鏡贏得角色…親揭選角過程

記者陳芊秀／綜合報導

Disney+美日合拍影集《幕府將軍》由真田廣之主演兼任製作人，去年在美國電視界最高榮譽─第76屆艾美獎勇奪18個獎項，刷新歷史紀錄。現在影集要製作《幕府將軍2》，繼日前公開第二季演員陣容，18日無預警宣布「Snow Man」人氣成員目黑蓮也將演出「和忠」一角，且他是靠試鏡贏得角色，為第二季再添一大看點。

▲目黑蓮加入演出《幕府將軍2》。（圖／翻攝自X）

目黑蓮透過選角公開發表一段感言。他表示自己觀看《幕府將軍》播出時，被影集描繪的日本與以往海外作品不同的表現方式、以及其壯闊的規模所感動，「身為一個日本人，我強烈地希望一定要出演這部作品」。他自那時起，便開始研究製作團隊，以及製作人真田廣之的想法以及至今為止的活動，還有鑽研《幕府將軍》相關的報導，直到今年獲得試鏡的機會，透過寄送影片，以及接受美國團隊的試鏡，終於獲得演出機會，並形容「就像做夢一樣」。而他將飾演新角色「和忠」。

《幕府將軍2》將於2026年1月在加拿大溫哥華開拍，劇集將描述第一季10年後的故事，真田廣之將繼續扮演「吉井虎永」。該劇屬於美國、日本合拍，第一季有將近7成都是日語對白，仍打破語言隔閡，在美國艾美獎奪下破紀錄的18座獎項肯定，目前已經敲定將製作第二、三季。該劇選角以「比起英語能力，更要求演技」為宗旨，選角不管演員知名度，能獲選演出已經是一大肯定，也為前進海外踏出一大步。