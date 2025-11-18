日本3.1萬人連署抵制aespa！寧寧1舊照挨轟「撤出紅白」

▲南韓女子天團「aespa」。（圖／翻攝自aespa官方IG）

記者閔文昱／綜合報導

南韓人氣女團aespa首度受邀登上日本跨年盛事《第76屆NHK紅白歌唱大賽》，原本是進軍日本市場的重要里程碑，卻因團內陸籍成員寧寧（NingNing，本名寧藝卓）的舊爭議照遭翻出，意外引爆最新一波中日輿論風暴。在中日政治關係緊繃的背景下，日本網友群起要求NHK撤換aespa，甚至發起連署活動抵制，截至17日晚間已突破3.1萬人響應，讓事件持續延燒。

事件起因於寧寧2022年曾在社群分享一盞「原子彈蘑菇雲造型檯燈」，並配文「我買了一盞可愛的燈，你覺得怎麼樣？」該燈造型源自二戰廣島、長崎原爆畫面，被日本網友批評「缺乏歷史敏感度」。雖然當時就曾引發中日網友論戰，但隨著近期中日政治摩擦升高，這段舊照再度被挖出，瞬間成為《紅白》卡司名單中最大爭議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

NHK公布卡司後，日本網友也發起連署，要求立即停止aespa出賽紅白歌合戰，連署內容提到，成員寧寧慈購買象徵廣島、長崎原爆瞬間的模型燈，並以輕率語氣公開展示，「嚴重傷害歷史記憶與受害者感情。原爆是人類最深刻的悲劇之一，不容被消費或輕視。」而紅白歌合戰是日本的重要公共舞台，允許aespa登台恐被視為容忍這種缺乏歷史理解的行為。因此要求取消她們的出場，讓她們重新面對、理解日本歷史與和平價值。

在「change」網站中，這項提案至今已擁有超過3.1萬人連署。連署人紛紛留言嚴正批評，儘管喜歡aespa，但原爆模型燈的行為無法容忍。有網友強調，原子彈奪走無數無辜生命，是如今仍帶來痛苦記憶的歷史創傷，aespa卻以輕率態度將象徵悲劇的物件視為「可愛小物」，令人無法接受。

▲aespa陸籍成員寧寧（Ningning）。（圖／翻攝自IG／ningning.aespa_）

不過，也有另一派聲音指出，事件被推上風口浪尖與「現今中日政治氛圍」密切相關，認為aespa成了外交緊張下的「附帶受害者」；粉絲與部分日本網友也呼籲勿將娛樂視為政治戰場，「基於情緒的抵制會造成更多不必要的衝突」。

aespa近年積極深耕日本市場，目前正在舉行巡迴演唱會，未來還將登上大阪巨蛋、東京巨蛋，成為少數連續兩年出現在東京巨蛋的海外女藝人。至於NHK是否會在輿論壓力下調整紅白名單，仍有待官方進一步回應。