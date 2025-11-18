ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Angelababy兒逛街被野生捕捉！
容易「見笑轉生氣」星座TOP 3
等了40年！阿湯哥「首座小金人」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

Energy 阿弟 東海 利特 銀赫 謝和弦 范姜彥豐 王子

日本3.1萬人連署抵制aespa！寧寧1舊照挨轟「撤出紅白」

▲▼▲▼ 一名男子2樓跳下來衝上aespa舞台　「驚險瞬間曝光」保鑣緊急壓制。（圖／翻攝自aespa官方IG）

▲南韓女子天團「aespa」。（圖／翻攝自aespa官方IG）

記者閔文昱／綜合報導

南韓人氣女團aespa首度受邀登上日本跨年盛事《第76屆NHK紅白歌唱大賽》，原本是進軍日本市場的重要里程碑，卻因團內陸籍成員寧寧（NingNing，本名寧藝卓）的舊爭議照遭翻出，意外引爆最新一波中日輿論風暴。在中日政治關係緊繃的背景下，日本網友群起要求NHK撤換aespa，甚至發起連署活動抵制，截至17日晚間已突破3.1萬人響應，讓事件持續延燒。

事件起因於寧寧2022年曾在社群分享一盞「原子彈蘑菇雲造型檯燈」，並配文「我買了一盞可愛的燈，你覺得怎麼樣？」該燈造型源自二戰廣島、長崎原爆畫面，被日本網友批評「缺乏歷史敏感度」。雖然當時就曾引發中日網友論戰，但隨著近期中日政治摩擦升高，這段舊照再度被挖出，瞬間成為《紅白》卡司名單中最大爭議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

NHK公布卡司後，日本網友也發起連署，要求立即停止aespa出賽紅白歌合戰，連署內容提到，成員寧寧慈購買象徵廣島、長崎原爆瞬間的模型燈，並以輕率語氣公開展示，「嚴重傷害歷史記憶與受害者感情。原爆是人類最深刻的悲劇之一，不容被消費或輕視。」而紅白歌合戰是日本的重要公共舞台，允許aespa登台恐被視為容忍這種缺乏歷史理解的行為。因此要求取消她們的出場，讓她們重新面對、理解日本歷史與和平價值。

在「change」網站中，這項提案至今已擁有超過3.1萬人連署。連署人紛紛留言嚴正批評，儘管喜歡aespa，但原爆模型燈的行為無法容忍。有網友強調，原子彈奪走無數無辜生命，是如今仍帶來痛苦記憶的歷史創傷，aespa卻以輕率態度將象徵悲劇的物件視為「可愛小物」，令人無法接受。

Ningning（aespa）

▲aespa陸籍成員寧寧（Ningning）。（圖／翻攝自IG／ningning.aespa_）

不過，也有另一派聲音指出，事件被推上風口浪尖與「現今中日政治氛圍」密切相關，認為aespa成了外交緊張下的「附帶受害者」；粉絲與部分日本網友也呼籲勿將娛樂視為政治戰場，「基於情緒的抵制會造成更多不必要的衝突」。

aespa近年積極深耕日本市場，目前正在舉行巡迴演唱會，未來還將登上大阪巨蛋、東京巨蛋，成為少數連續兩年出現在東京巨蛋的海外女藝人。至於NHK是否會在輿論壓力下調整紅白名單，仍有待官方進一步回應。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

標籤:aespa紅白歌唱大賽寧寧爭議日本抵制中日關係

推薦閱讀

李多慧長年體重48kg不變！　曝光秘訣「蘋果配花生醬」自製果昔代餐

李多慧長年體重48kg不變！　曝光秘訣「蘋果配花生醬」自製果昔代餐

4小時前

Angelababy 8歲兒暴風成長！　逛街被野生捕捉「高度超過她肩膀」

Angelababy 8歲兒暴風成長！　逛街被野生捕捉「高度超過她肩膀」

2小時前

朱孝天遭除名F4「台上哽咽淚崩」！激動拿毛巾掩面　個唱頻走音挨酸

朱孝天遭除名F4「台上哽咽淚崩」！激動拿毛巾掩面　個唱頻走音挨酸

13小時前

黃明志捲命案「工作被砍光」！ 到明年底全取消…崩潰苦求：讓我打工也可以

黃明志捲命案「工作被砍光」！ 到明年底全取消…崩潰苦求：讓我打工也可以

6小時前

最新10大人氣國片盤點！　榜首「創下破億票房」連拍五部

最新10大人氣國片盤點！　榜首「創下破億票房」連拍五部

1小時前

周杰倫突喊「要放下一些音樂堅持」　暴躁曬滿地電線：有點受夠了

周杰倫突喊「要放下一些音樂堅持」　暴躁曬滿地電線：有點受夠了

2小時前

日本3.1萬人連署抵制aespa！寧寧1舊照挨轟「撤出紅白」

日本3.1萬人連署抵制aespa！寧寧1舊照挨轟「撤出紅白」

1小時前

High咖走鐘獎拿手機致詞被酸「很解」　揭4理由認：實力還不足

High咖走鐘獎拿手機致詞被酸「很解」　揭4理由認：實力還不足

6小時前

徐凱希租屋遭房東反悔！全靠口頭約定「沒證據」吞違約金　哈林傻眼發聲

徐凱希租屋遭房東反悔！全靠口頭約定「沒證據」吞違約金　哈林傻眼發聲

8小時前

等了40年！阿湯哥「首座小金人」奪奧斯卡終身成就獎　感動喊：電影是我生命

等了40年！阿湯哥「首座小金人」奪奧斯卡終身成就獎　感動喊：電影是我生命

9小時前

劉宇寧開唱「台下驚見超大咖男神」！　身後女粉激動瘋了：含金量超高

劉宇寧開唱「台下驚見超大咖男神」！　身後女粉激動瘋了：含金量超高

10小時前

Mandy首曝「大S託付她的遺願」：我一直在做！　高EQ大讚：親媽教得好　

Mandy首曝「大S託付她的遺願」：我一直在做！　高EQ大讚：親媽教得好　

12小時前

熱門影音

朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭

朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭
遭調侃「奶奶過世被家寧要錢」 Andy走鐘獎台下苦笑跟唱

遭調侃「奶奶過世被家寧要錢」 Andy走鐘獎台下苦笑跟唱
謝和弦「以前滿喜歡館長」　已棄追..曝「中國千萬邀約」

謝和弦「以前滿喜歡館長」　已棄追..曝「中國千萬邀約」
冠佑守護19歲女兒小玫瑰　給她很大的自由：音樂上XD

冠佑守護19歲女兒小玫瑰　給她很大的自由：音樂上XD
SJ唱完大巨蛋直奔金豬　東海「護膝包腳」舊傷惹心疼

SJ唱完大巨蛋直奔金豬　東海「護膝包腳」舊傷惹心疼
蔡阿嘎地獄哏火力全開！　粿王、館長都被點名

蔡阿嘎地獄哏火力全開！　粿王、館長都被點名
劉嘉玲淪陷梁朝偉的眼神 放閃「是心目中最帥的男人」

劉嘉玲淪陷梁朝偉的眼神 放閃「是心目中最帥的男人」
「電話手勢看出世代差異」 EXO KAI遭受年齡爆擊XD

「電話手勢看出世代差異」 EXO KAI遭受年齡爆擊XD
謝和弦解封「寫給前妻的歌」　放閃愛妻陳緗妮「度量大」

謝和弦解封「寫給前妻的歌」　放閃愛妻陳緗妮「度量大」
余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣

余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣
轉角遇到EXO KAI！ 趕時間也不忘合照XD

轉角遇到EXO KAI！ 趕時間也不忘合照XD
冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

TWICE娜璉中文告白台粉：我愛你們　等10年解禁登台「期待這天很久了」

TWICE娜璉中文告白台粉：我愛你們　等10年解禁登台「期待這天很久了」

看更多

【美軍轟炸畫面曝】擊毀運毒船！21起空襲已奪80命

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前0

日本3.1萬人連署抵制aespa！寧寧1舊照挨轟「撤出紅白」

1小時前22

最新10大人氣國片盤點！　榜首「創下破億票房」連拍五部

2小時前2

周杰倫突喊「要放下一些音樂堅持」　暴躁曬滿地電線：有點受夠了

2小時前26

Angelababy 8歲兒暴風成長！　逛街被野生捕捉「高度超過她肩膀」

4小時前0

振永大胸肌讓宋柏緯看呆：害我NG！　「你吃飯了嗎？」像韓文髒話⋯全劇組跟學

4小時前0

才剛奪金鐘獎！鳳小岳首登高雄跨年　第三波卡司曝光

4小時前76

李多慧長年體重48kg不變！　曝光秘訣「蘋果配花生醬」自製果昔代餐

4小時前31

「台灣碧昂絲」林美秀親編女團舞！　9m88穿短裙「辣跳大腿舞」C位出道

5小時前2

林哲熹《驅魔男神》恥力全開！ 「手拿透抽」尬寶萊塢舞　雷嘉汭美成印度公主

5小時前1

《歌劇魅影》第五度登台！40週年版「連開64場」　打破百老匯全本紀錄

讀者迴響

熱門新聞

  1. 李多慧長年體重48kg不變！曝光秘訣「蘋果配花生醬」
    4小時前125
  2. Angelababy 8歲兒逛街被野生捕捉「高度超過她肩膀」
    2小時前46
  3. 朱孝天遭除名F4「台上哽咽淚崩」！激動拿毛巾掩面
    13小時前4231
  4. 黃明志捲命案「工作被砍光」！ 到明年底全取消…崩潰苦求：讓我打工也可以
    6小時前3238
  5. 最新10大人氣國片盤點！榜首「創破億票房」
    1小時前42
  6. 周杰倫突喊「要放下一些音樂堅持」：有點受夠了
    2小時前2
  7. aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制
    1小時前
  8. High咖走鐘獎拿手機致詞被酸「很解」揭4理由
    6小時前22
  9. 徐凱希租屋遭房東反悔
    8小時前
  10. 阿湯哥終於拿下「首座奧斯卡獎」
    9小時前105
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合