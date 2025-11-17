犯案動機曝光！NANA豪宅遇持刀搶匪　母親「遭掐脖」重傷

記者張筱涵／綜合報導

韓國女星NANA住處在15日清晨遭一名30多歲男子持刀闖入，甚至對她的母親施暴。NANA與母親奮力搏鬥後，成功將嫌犯制伏並報警，但母女兩人皆在過程中受傷，已接受治療與休養。

根據警方與所屬公司Sublime的說法，事發於15日上午6時左右，嫌犯A男利用梯子攀上陽台，趁著門未上鎖潛入室內。當時家中只有NANA與母親，嫌犯持刀威脅並要求金品，甚至一度掐住NANA母親的脖子，母女最終在激烈對抗下壓制嫌犯，並立刻報警求助。

NANA的母親在衝突中受重傷，一度失去意識，所幸送醫後恢復清醒，NANA也因身體多處受傷，目前正在治療中。警方於 16日以「有逃亡之虞」為由，向嫌犯A男申請並獲得拘捕令。A男供稱，自己並不知道屋主是藝人，因生活費短缺才犯案，警方表示將在調查完畢後把嫌犯移送檢方。

Sublime於15日發布聲明指出，NANA母女目前都需要治療與絕對安定，案件仍在調查中，細節暫不公開，並強調公司正全力配合警方。針對後續則尚未另行發表立場。

值得一提的是，NANA今年3月以韓幣42億元（約台幣1億元）購入這棟田園住宅型高級別墅，該地區近年成為新興豪宅聚落，包括韓韶禧、TWICE成員Momo等藝人皆居住於此。原以隱私與安全著稱的地段，如今因本次持刀闖入事件，引發外界對當地治安保障的更大疑慮。