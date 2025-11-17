葛仲珊震撼「升上三層樓高空」！　當場嚇到腿軟：不能認輸

▲ Miss Ko葛仲珊推出新歌回歸樂壇。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Miss Ko葛仲珊在社群上傳新歌〈homerun全壘打〉片段，不到一週吸引近百萬點擊，Miss Ko驚訝表示：「一夜之間收到上千封簡訊，不知道要怎麼回覆。」昨（16日）她現身棒球場，為「紅白明星公益棒球賽」演唱全新單曲〈homerun全壘打〉，喜愛棒球的她，也曾在紐約幫大都會New York Mets開過球，此外，葛仲珊也應天后張惠妹的邀約，確定於今年年底前往台東跨年開唱。

▲▼ Miss Ko葛仲珊率領舞者拍攝MV。（圖／索尼音樂提供）





Miss Ko 葛仲珊的新單曲〈homerun全壘打〉大量運用中日英的諧音，並以「全壘打」棒球寓意正式宣告回歸樂壇，MV中，Miss Ko 領軍舞者以「嘻哈棒球舞」登場，沒想到老天爺也派雷神來支援，一場「全雷打級」雷雨跟著Miss Ko一路狂下到凌晨四點，大雨豪不留情地灌進現場，跟著燃燒的球棒一起上演水火交織的畫面。

為了呈現歌曲氣勢，導演還特別調來一台巨型升降機，把Miss Ko 升上三層樓高與空拍機對視拍攝，試圖捕捉葛仲珊炸燃嘻哈的震撼視角，鏡頭裡她霸氣穩坐后位，但實際上Miss Ko本人有懼高症，她苦笑說：「升降機一升上去我就腿軟了！」不過為了這支回歸之作，她也打趣表示：「不能認輸，一定要好好表現！」

