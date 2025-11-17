ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
告五人初登「南北貳路」緊張了！　大讚台中現場：好多辣妹

▲▼ 告五人開唱。（圖／KLIVE、混血兒娛樂提供）

告五人開唱。（圖／KLIVE、混血兒娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

國民天團玖壹壹15日起一連兩天在台中水湳中央公園盛大舉辦《玖壹壹南北貳路音樂節2025》，天團告五人也熱情力挺，獻出了他們在南北貳路的首次演出，主唱犬青興奮地向現場觀眾問好，直呼：「臺中的朋友，你們好嗎？」即使擁有許多大型演唱會的經驗，告五人仍謙虛表示，這是他們第一次參加玖壹壹南北貳路音樂節，內心其實有點小緊張。

▲▼ 告五人把演唱會誠意搬到音樂節現場。（圖／KLIVE、混血兒娛樂提供）

告五人把演唱會誠意搬到音樂節現場。（圖／KLIVE、混血兒娛樂提供）

這股「小緊張」瞬間被爆棚的音樂能量取代，告五人一開場就以招牌歌〈帶我去找夜生活〉引爆全場，為了這場盛大的音樂節，告五人更是將「演唱會的版本」原汁原味地帶到現場，讓台下粉絲直呼過癮。他們接連演唱了〈我想要佔據你〉、〈愛人錯過〉及全新專輯歌曲〈有太多不能講〉、〈將錯就錯〉共 6 首歌曲，讓歌迷聽得盡興。

告五人也與觀眾熱情互動，他們注意到台中天氣極好適合戶外音樂會，更誇讚現場出現了「好多辣妹」，每個都是高顏值，並邀請現場所有歌迷一同拍下珍貴的大合照，為首度參與的音樂節留下美好回憶。
 

玖壹壹

【自備沉船】馬爾地夫潛水後船撞上變沉船！秒變新潛點

