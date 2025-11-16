推動紅包場文化再現西門町　蔡詩萍與曹雨婷「每年都要再來」

記者葉文正／台北報導

「萬華時光再現與新生」紅包場演唱會昨風光落幕了，包括金佩姍、方駿、高群、康龍、林吟蔚，陳思瑋與許仙姬等歌手在三百個觀眾捧場下完成演出，而主辦單位台北市文化局局長蔡詩萍也提到，「希望每一年都辦一場這樣的大型活動，重溫西門町風華。」蔡詩萍昨也是從頭待到尾，欣賞了包括老中青三代的舞台演出。

▲文化局長蔡詩萍(左)、台北市演藝工會理事長曹雨婷出席萬華時光紅包場演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

文化局長蔡詩萍對於重現紅包場文化很有感，「這場演唱會就是主辦單位是文化局，希望每一年都辦一場紅包場大型活動，讓過去的觀眾重溫舊夢外，也讓年輕朋友知道紅包場曾是西門町重要文化，感謝台北市演藝工會曹理事長，歌手也都是一時之選，文化基金會的西門城區會一起協辦這場演唱會。

▲演唱會由高群(左)與康龍(右)主持。（圖／記者林敬旻攝）

而蔡詩萍女兒蔡中泠顏質驚人，大有挑戰演藝圈的實力，不少網友還打趣稱蔡詩萍是「岳父」，他也自承當女兒與妻子林書煒的終身保鑣，而蔡中泠目前在日本就讀大學，不知局長對於她進入演藝圈是否同意？但蔡詩萍也笑說：「我女兒應該就是喜歡擺擺POSE而已，進演藝圈要有才藝，以後她可以自己選擇想要的工作，我們每天都會聯繫，聊聊天。」隨時關注女兒在日本的生活。

▲演唱會結束所有與會人員一起合影。（圖／台北市演藝工會提供）

台北市演藝工會理事長曹雨婷昨忙裡忙外，也透露這段期間的貴人不斷幫忙：「我們要特別感謝局長跟市長很關心，也副市長到場聆聽歌曲，西門町紅包場文化，局長除了重視之外，也是想恢復，再回到昔日美好的時光，以前一場演出有十多個歌星演唱，背後就是十多個家庭的生計，這還不包括紅包場的經營者與工作人員，過去雖已經過去，但是每年能承繼這個傳統，持續辦演唱會，就是很歡欣鼓舞的日子。」

▲蔡詩萍曾說要當妻子與女兒一輩子的保鑣。（圖／翻攝臉書）

曹雨婷也透露，藝人包含老中青，為數不少，感謝市政府文化局的關懷，由台北市演藝工會規劃，她親自策畫，讓藝人們展現才華，方能讓西門町紅包場的文化讓各界知曉。

▲所有藝人合唱〈明天會更好〉。（圖／台北市演藝工會提供）

曹雨婷說，「這次演唱會邀請了高群與康龍《天天開心》組合主持，金佩姍眾所周知，是過去八點檔主題曲女王，方駿雖然是主持大哥，也難得演唱歌曲與民同樂，陳思瑋剛拿到2025世界閩南語金曲盛典冠軍，在新生代歌手中實力相當突出。此外包括林吟蔚、余音與逸飛也都是實力派唱將，跟過去紅包場演出一樣，每個人都有兩把刷子，這種老歌新歌都有的內容，也希望觀眾與市民們能滿意。」

曹雨婷也語重心長表示，「其實能幫到大家，比我真正賺到錢更高興，我們很健康，有人力機會幫助別人，就去幫忙，讓演藝圈一起團結與支持。影視圈也才會更蓬勃，讓會員有舞台表演，團結力量才會大，公會甚麼都沒有，最多的是專業的藝人。」對於藝人們有演出機會相當開心，昨曹雨婷也是一家三口同時出動，就盼演唱會能發揮最大的光和熱，順利演出。