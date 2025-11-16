台灣E.L.F.超狂！大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」利特、銀赫淚崩

記者吳睿慈／台北報導

韓流帝王SUPER JUNIOR最新巡演「SUPER SHOW 10」連續3天在臺北大巨蛋舉辦，3萬名E.L.F.（粉絲名稱）每天都製造不同驚喜，他們16日除了彩虹應援，在最後安可時，全場突然燈光暗下，成員誤以為停電，所有人在台上嚇到「怎麼了」，沒想到，60台無人機在場內飛起來，利特、銀赫全都哭出來。

▲利特淚崩。（圖／讀者提供）



東海過去曾在見面會上許願「希望有無人機應援」，沒想到，全台粉絲為他實現願望，真的派出60台無人機在臺北大巨蛋飛起，由10位專業攝影師操作，一共排出4種圖案「SJ 05」、「SJ 25」、「SJ的logo」以及「ELF愛心」，現場畫面超感人，連成員都嚇到，不斷驚呼「什麼啊」、「是無人機嗎」。

▲大巨蛋首例60台無人機飛出SJ圖案，利特、銀赫淚崩。（圖／讀者提供）



當60台無人機在臺北大巨蛋空中飛起，粉絲唱著〈So I〉應援，氣氛感性，成員一個個哭出來。利特感性表示：「經過這麼多事情，我想過我應該不會哭了，我常想我是不是失去純真的感覺，但各位的純粹打動了我的心，其實作為藝人經過20年會失去很多，但我們很幸運，遇到了E.L.F.，是大家讓我們更加發光發熱。」

按照一般行情價計算，通常一台無人機費用是以小時計算，加上專業攝影師操作人力費，粗估台灣E.L.F.應至少花費超過百萬。

