謝和弦發聲力挺范姜彥豐！　狠酸王子1點輸得徹底

記者翁子涵／台北報導

謝和弦新歌〈夠愛〉推出18年，今（16日）特別在宏匯廣場舉辦簽唱會，與樂迷們近距離同樂互動，提到《夠愛》版權爭議事件，謝和弦表示尊重法院的判決，也坦言跟脩後續沒有任何聯絡了，不過他也灑脫笑著回應：「沒關係！我其他首歌也都很紅！」

至於近期佔滿版面鬧得沸沸揚揚的粿粿王子事件，謝和弦則笑說范姜唱歌比王子好聽太多，也有請經紀人正式發出歌曲合作的邀約，但一直都還沒收到他的回應，更現場演唱這首歌一小段，他表示：「這是一首比較工具人的歌、比較悲傷而且蠻適合他，就像那種備胎呀 、你是真的離開我那種方向的歌。」

他也表示自己現在是女兒傻瓜，無法離開女兒太久，更何況是去美國兩週，「現在所有的心思都在孩子身上。」也提到有第三胎的計劃，跟老婆目前沒有避孕，希望可以生一個兒子，這樣長大可以保護姊姊們。

而提到館長近來被前員工爆料公司財務惡化，更牽扯出讓員工小偉睡自己老婆、拍下體照助興等，談及此事，謝和弦則表示：「有稍微看到，我覺得滿扯的，到底是真的還假的？我就看看笑笑而已。」他也透露自己以前滿喜歡館長，「後來發現對方是商人無國界的人，我就覺得我還是挺我自己好了。」

