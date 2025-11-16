八木勇征增重8kg體態巔峰！　練出「流口水背肌」自豪：看到會想抱

記者吳睿慈／台北報導

日本國寶級美男八木勇征16日在台北舉辦第二次見面會，他下午先行接受台灣媒體聯訪，透露抵達後先去了龍山寺一趟，許願「希望臭豆腐不要太臭」，不過在吃到臭豆腐時，還是覺得味道很不習慣。而他最近會了新戲增重8公斤，自豪表示「粉絲看到我的背會想抱」，覺得自己的背肌練得最不錯，就連早上運動運得很勤，還特地去了健身房1小時半。

▲八木勇征增重8kg體態是巔峰 。（圖／LDH 愛夢悅提供）



八木勇征15日為了見面會提前抵達台灣，松山機場吸引大批粉絲到場接機，歌迷更喊著「歡迎回來」，他感動回應：「感覺到比上次還更多人迎接我，還喊著『歡迎回來』，讓我感覺到這裡是另一個故鄉，是一個很溫馨的感覺。」他也特地前往龍山寺許願，希望吃到的臭豆腐味道不會太重，「前兩次是笑筊，第三次才是聖筊」，但他笑喊：「工作人員雖然幫我挑比較小的一塊，但對我來說還是有點難入口。」

來到台灣胃口大開，八木勇征晚餐先去吃了中式料理，「點了一個套餐又加點，然後沒吃飽又去了夜市，吃了地瓜球、芝麻湯圓、滷肉飯、炸雞排」，他還學了中文「我喜歡滷肉飯、炸雞排，不喜歡臭豆腐」，他也許願如果有第三次來台舉辦專場，希望可以好好逛台北，去泡溫泉，被問到下次要不要待1個禮拜？他笑說：「盡量跟經紀人討論看看。」

▲八木勇征自豪練出「流口水背肌」。（圖／LDH 愛夢悅提供）



最近增重了8公斤，八木勇征表示「因為想要增重，應該是這幾年的健身生涯以來最完美的體態，早上其實也花了一個半小時健身才過來」，他覺得背部肌肉練得最好，幽默表示「你們看了會想抱」，超會撩妹，引起在場媒體陣陣驚呼聲，接著加碼解釋，「我其實很想問問粉絲，大家喜歡被我抱還是喜歡我抱粉絲」，他說：「我想要被抱看看。」

八木勇征感性與粉絲喊話，「第二次來辦粉絲見面會，這次是跨越以往沒有過的嘗試，來到機場發現很多粉絲在等我，那句『歡迎回來』讓我感觸很深，大家打從心裡在歡迎我，感覺是一個我隨時可以回來的地方，因為這句話我轉換成動力，可以把今天表演做得更好，下次希望跟整個團體一起回到這裡帶給大家更好的表演。」