Andy拿完走鐘獎「家寧無預警上新片」！全素顏：每天都重新愛上自己

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber Andy在第七屆走鐘獎奪下最大獎「年度個人創作獎」，他15日在台上泛淚感謝一路支持自己的人，讓不少粉絲為之動容。對此，前女友家寧隔天無預警上線新影片，主題是「噓！我的臉做了哪裡？超級赤裸素顏到派對女神：近期日常萬用妝＋愛用彩妝（新手也能0失誤好上手）」。

▲家寧16日無預警上線新影片。



畫面中，可以看到家寧公開素顏的真面目，「太赤裸了」，額頭上方還有一顆痘印。接著，她手把手教學化妝步驟，從妝前保養、粉底、遮瑕、眼影、腮紅、唇彩到修容。

▲家寧秀痘印。



家寧透露，這是她最近常化的妝容，「可以好好的打扮自己，愛自己，然後讓自己的每一天都可以重新的愛上自己，這是我覺得化妝最大的魔力，化完的時候就眼睛為之一亮，然後就非常享受跟投入在這裡。」

▲家寧熱愛化妝。



事實上，Andy 15日得獎後上台感動地說，「我做了兩個200萬的頻道，直到現在才拿到第一個走鐘獎，所以這一路上我要感謝我的家人，我很感謝我生在很有愛的家人，我媽說人要懂得感恩，我記在心裡，在未來會持續做這件事，把台灣最美的風景記錄下來。」

▲Andy 15日奪下人生首座走鐘獎。



最後，Andy除了謝謝走鐘獎給予的肯定，他還不忘感謝經紀團隊跟律師，「如果沒有他們我走不到台上，可能就此不在YouTube圈了，最後再次謝謝走鐘獎 。」